За прошедшие сутки оккупанты 83 раза обстреливали позиции украинских защитников и населенные пункты Луганщины вдоль линии боевого соприкосновения. Захватчики пытаются изолировать луганчан в оккупации - фсб собирает данные о родственниках сотрудников госорганов рф, проживающих в Украине. В Рубежном за расчистку завалов платят тушенкой. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

83 раза захватчики обстреливали позиции украинских защитников и населенные пункты вдоль линии боевого соприкосновения. Под огнем россиян оказались Невское и Макеевка. Трижды враг ударил по Макеевке из реактивных систем залпового огня, еще раз - по Невскому. Села также страдали от обстрелов ствольной артиллерией и атак беспилотников, - отметил глава Луганщины Артем Лысогор.

Нашу оборону противник пытался прорвать вблизи Макеевки и в Серебрянском лесу.

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Также отмечается, что в так называемой "лнр" сотрудники фсб проверяют каждого служащего оккупационных госорганов на наличие родственников за пределами "республики". Отдельно определяют, у кого есть родня в Украине. Проводят с ними работу, чтобы изолировать их от информации, которая может поступать из-за пределов "лнр".

Как сообщает ОВА рубежане жалуются постоянно на отсутствие средств на работах при восстановлении города. Одни говорят, что деньги не выделяются россией, другие - что исчезают в карманах местных коллаборантов.

Завалов в городе за два года не стало меньше. За разборку разрушений жителям предлагают оплатить тушенкой. Конечно есть те, кто соглашается и на это, но таких немного, - говорится в сообщении.

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