В Луганской области армия рф обстреляла Невское, вокруг временно оккупированного Северодонецка вновь горят леса - ОВА

В Луганской области российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Невское - повреждены пять домов, вокруг временно оккупированного Северодонецка вновь горят леса - оккупационная власть бездействует, во временно оккупированном Рубежном наблюдается нехватка медикаментов и врачей, сообщили в субботу в Луганской ОГА, пишет УНН.

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"Из артиллерии враг открыл вчера огонь по прифронтовому Невскому - наиболее заселенному населенному пункту деоккупированной части Луганской области. В результате обстрелов произошли 10 взрывов. Повреждения получили по меньшей мере пять домов. К счастью, жертвы отсутствуют. Кроме этого, по указанному селу россияне били из минометов и реактивных систем залпового огня. Из артиллерии и минометов - по Стельмаховке и Куземовке", - проинформировал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Атаки противника, как указано, отбиты от Стельмаховки, Макеевки, Белогоровки.

На оккупированных территориях области, как сообщается, вокруг Северодонецка в течение этой весны произошло очередное возгорание хвойного леса. "Как и в прошлый раз, никаких действий оккупационная власть не принимает, выбрав тактику наблюдения за ситуацией. Отсутствуют желание и средства для тушения", - указали в ОВА.

Жители оккупированного Рубежного, как отмечается, все чаще жалуются на нехватку врачей в местных медучреждениях и значительную нехватку медикаментов. "В городе почти невозможно приобрести лекарства для аптечки первой помощи, потому что для широкой общественности россияне завозят их в ограниченном количестве. Можно сделать предварительный заказ, но по значительно более высоким ценам", - отметили в ОВА.

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