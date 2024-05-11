На Луганщині армія рф обстріляла Невське, навколо тимчасово окупованого Сєвєродонецька знов палають ліси - ОВА
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Невське, пошкодивши п'ять будинків, навколо окупованого Сєвєродонецька тривають перестрілки, через бездіяльність окупаційної влади горять ліси, а в окупованому Рубіжному не вистачає медикаментів та лікарів.
У Луганській області російські окупанти минулої доби обстріляли Невське – пошкоджені п’ять будинків, навколо тимчасово окупованого Сєвєродонецька знов палають ліси – окупаційна влада бездіє, у тимчасово окупованого Рубіжному спостерігається брак медикаментів та лікарів, повідомили у суботу у Луганській ОВА, пише УНН.
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"З артилерії ворог відкрив вчора вогонь по прифронтовому Невському – найбільш заселеному населеному пункту деокупованої частини Луганщини. Унаслідок обстрілів сталися 10 вибухів. Пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків. На щастя, жертви відсутні. Крім цього, по зазначеному селу росіяни били з мінометів і реактивних систем залпового вогню. З артилерії та мінометів – по Стельмахівці та Куземівці", - поінформував голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Атаки противника, як вказано, відбиті від Стельмахівки, Макіївки, Білогорівки.
На окупованих територіях області, як повідомляється, навколо Сєвєродонецька упродовж цієї весни сталося чергове займання хвойного лісу. "Як і минулого разу, жодних дій окупаційна влада не приймає, обравши тактику спостереження за ситуацією. Відсутні бажання та засоби для гасіння", - вказали в ОВА.
Жителі окупованого Рубіжного, як зазначається, усе частіше скаржаться на брак лікарів в місцевих медзакладах та значну нестачу медикаментів. "У місті майже неможливо придбати ліки для аптечки першої допомоги, бо для широкого загалу росіяни завозять їх в обмеженій кількості. Можна зробити попереднє замовлення, але за значно вищими цінами", - зазначили в ОВА.
На Луганщині: у загарбаному окупантами місті горить нафтобаза10.05.24, 22:38 • 42492 перегляди