россияне атаковали около 7 населенных пунктов в Луганской области, чтобы покинуть оккупированные территории, требуют предупреждения фсб

Около 7 населенных пунктов атаковали россияне в Луганской области, а для выезда с оккупированных территорий в рф необходимо предупредить фсб за 12 часов, сообщили в субботу в Луганской ОВА, пишет УНН.

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"Враг давит на Купянском участке фронта. Штурмы отбиты вблизи Нововодяного, Ковалевки, Коломыйчихи, Стельмаховки, Новоегоровки, Невского. В течение суток на этом направлении обезврежены убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены танк и самоходная пушка "Гиацинт". Также противник остановлен в Белогоровке и Серебрянском лесу", - подчеркнул глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Из артиллерии и минометов, по его словам, обстреляны Невское, Стельмаховка, Новолюбовка, Куземовка, Макеевка.

Стали известны обстоятельства, при которых луганчанам, что в оккупации, разрешено находиться в пятикилометровой особой зоне, введенной на границе ростовской области с временно оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областей.

"Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в стометровой зоне запрещено находиться без предварительного - за 12 часов - уведомления пограничного управления фсб рф", - указали в ОВА в Facebook.

Жители захваченного россиянами Рубежного, как сообщается, жалуются на низкий уровень медицинского обслуживания и отсутствие медикаментов. "Еще труднее семьям с детьми. Потому что в городе нет ни одного педиатра. Чтобы попасть на прием к терапевту, следует отстоять в общей очереди, независимо от возраста", - отметили в ОВА.

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