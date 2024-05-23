В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

В Луганской области под огнем российских войск - Невское и Новолюбовка, оккупанты дважды ударили при попытке раздачи хлеба населению, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в четверг, пишет УНН.

Детали

"Жители прифронтовых деоккупированных сел регулярно получают продукты питания, медикаменты, хозяйственные товары. Несмотря на опасность, представители военной администрации, полиция и волонтеры по несколько раз в неделю привозят им все необходимое. Как и вчера, когда россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба. К счастью, без пострадавших", - сообщил Лысогор в Telegram.

По его словам, в Новолюбовке произошли 14 взрывов. Там есть попадания в ранее поврежденные объекты. Так же, как и в Невском. Также под огонь артиллерии и минометов попали Макеевка, Стельмаховка, Куземовка.

Атаки оккупантов отбиты от Макеевки, Грековки, Невского, Стельмаховки, Сергеевки, Белогоровки, указал Лысогор.

По Серебрянскому лесу, по его словам, захватчики ударили управляемыми авиационными бомбами.

На оккупированных территориях, по его данным, оккупационная администрация Луганщины объявила сбор предложений к плану стратегического развития так называемой "лнр". "План будут собирать, рассчитывая на ближайшие 10 лет", - указал он.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов один погибший, 4 раненых