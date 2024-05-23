В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба
В Луганской области под огнем российских войск - Невское и Новолюбовка, оккупанты дважды ударили при попытке раздачи хлеба населению.
В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной
россия утверждает, что за ночь над белгородской областью было сбито 38 воздушных целей, включая снаряды и беспилотники.
В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка
9-летняя девочка была смертельно травмирована поездом на железнодорожном пути Барышевка-Борисполь в Киевской области, когда она находилась на пути вместе с другими детьми и не отреагировала на сигнал машиниста.
Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ
За минувшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях. На Харьковщине и под Авдеевкой враг не продвинулся вперед.
Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"
Американская инвестиционная компания Oaktree Capital Management стала новым владельцем итальянского футбольного клуба "Интер" Милан после того, как предыдущий владелец не смог погасить долги на сумму около 395 миллионов евро.
Курс валют на 23 мая: доллар незначительно вырос в цене, а евро упало
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,8250 UAH/USD, девальвировав гривну на 2 копейки, при этом в банках и обменных пунктах доллар стоит около 40 гривен, а евро - около 43 гривен.
В Польше рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной вблизи границ
Польша рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для сбивания российских ракет, нацеленных на Украину с польской территории вблизи границ двух стран.
Пограничники при пересечении границы не принимают во внимание приложение "Резерв+", а проверяют исключительно военно-учетный документ - ГПСУ
Пограничники не учитывают приложение "Резерв+" при пересечении границы, а лишь проверяют военный билет с соответствующими отметками для военнообязанных мужчин, сообщил представитель Государственной пограничной службы.
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Несмотря на продолжающуюся войну, Украина активно ищет прямые иностранные инвестиции для восстановления и развития экономики, но иностранные инвесторы остаются осторожными из-за рисков, связанных с коррупцией и незащищенностью их средств.
В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки 20 пострадавших
Российские войска обстреляли Харьков и по меньшей мере два района Харьковской области, ранив 20 человек и повредив жилые дома, предприятия, транспортные средства и инфраструктуру.