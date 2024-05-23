В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  123423 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  124833 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  125854 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  112779 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120528 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116962 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120422 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113784 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104749 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  262316 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

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Курс валют на 23 мая: доллар незначительно вырос в цене, а евро упало

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В Польше рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной вблизи границ

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На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

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22 мая 2024, 06:00  •  161947 просмотра
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  262302 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  247199 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  439772 просмотра

В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

В Луганской области под огнем российских войск - Невское и Новолюбовка, оккупанты дважды ударили при попытке раздачи хлеба населению.

Война •   •  6487 просмотра
В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной

россия утверждает, что за ночь над белгородской областью было сбито 38 воздушных целей, включая снаряды и беспилотники.

Новости Мира •   •  6228 просмотра
В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной

В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка

9-летняя девочка была смертельно травмирована поездом на железнодорожном пути Барышевка-Борисполь в Киевской области, когда она находилась на пути вместе с другими детьми и не отреагировала на сигнал машиниста.

Криминал и ЧП •   •  6018 просмотра
В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка

Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

За минувшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях. На Харьковщине и под Авдеевкой враг не продвинулся вперед.

Война •   •  7958 просмотра
Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"

Американская инвестиционная компания Oaktree Capital Management стала новым владельцем итальянского футбольного клуба "Интер" Милан после того, как предыдущий владелец не смог погасить долги на сумму около 395 миллионов евро.

спорт •   •  6569 просмотра
Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"

Курс валют на 23 мая: доллар незначительно вырос в цене, а евро упало

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,8250 UAH/USD, девальвировав гривну на 2 копейки, при этом в банках и обменных пунктах доллар стоит около 40 гривен, а евро - около 43 гривен.

Экономика •   •  6452 просмотра
Курс валют на 23 мая: доллар незначительно вырос в цене, а евро упало

В Польше рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной вблизи границ

Польша рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для сбивания российских ракет, нацеленных на Украину с польской территории вблизи границ двух стран.

Война •   •  10467 просмотра
В Польше рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной вблизи границ

Пограничники при пересечении границы не принимают во внимание приложение "Резерв+", а проверяют исключительно военно-учетный документ - ГПСУ

Пограничники не учитывают приложение "Резерв+" при пересечении границы, а лишь проверяют военный билет с соответствующими отметками для военнообязанных мужчин, сообщил представитель Государственной пограничной службы.

Общество •   •  8446 просмотра
Пограничники при пересечении границы не принимают во внимание приложение "Резерв+", а проверяют исключительно военно-учетный документ - ГПСУ

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Несмотря на продолжающуюся войну, Украина активно ищет прямые иностранные инвестиции для восстановления и развития экономики, но иностранные инвесторы остаются осторожными из-за рисков, связанных с коррупцией и незащищенностью их средств.

Экономика •   •  61607 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки 20 пострадавших

Российские войска обстреляли Харьков и по меньшей мере два района Харьковской области, ранив 20 человек и повредив жилые дома, предприятия, транспортные средства и инфраструктуру.

Война •   •  10752 просмотра
В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки 20 пострадавших