На Луганщині росіяни двічі вдарили під час роздачі населенню хліба
Київ • УНН
У Луганській області під вогнем російських військ - Невське та Новолюбівка, окупанти двічі вдарили при спробі роздачі хліба населенню.
У Луганській області під вогнем російських військ - Невське та Новолюбівка, окупанти двічі вдарили при спробі роздачі хліба населенню, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у четвер, пише УНН.
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"Жителі прифронтових деокупованих сіл регулярно отримують продукти харчування, медикаменти, господарчі товари. Попри небезпеку, представники військової адміністрації, поліція та волонтери по декілька разів на тиждень привозять їм все необхідне. Як і учора, коли росіяни двічі вдарили під час роздачі населенню хліба. На щастя, без постраждалих", – поінформував Лисогор у Telegram.
З його слів, у Новолюбівці сталися 14 вибухів. Там є влучання у раніше пошкоджені об’єкти. Так само, як і в Невському. Також під вогонь артилерії та мінометів потрапили Макіївка, Стельмахівка, Куземівка.
Атаки окупантів відбиті від Макіївки, Греківки, Невського, Стельмахівки, Сергіївки, Білогорівки, вказав Лисогор.
По Серебрянському лісу, за його словами, загарбники вдарили керованими авіаційними бомбами.
На окупованих територіях, за його даними, окупаційна адміністрація Луганщини оголосила збір пропозицій до плану стратегічного розвитку так званої "лнр". "План збиратимуть, розраховуючи на найближчі 10 років", - вказав він.
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