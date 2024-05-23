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На Донеччині через ворожі обстріли один загиблий, 4 поранених

На Донеччині через ворожі обстріли один загиблий, 4 поранених

Київ • УНН

 • 18438 перегляди

22 травня в Донецькій області росіяни вбили 1 мирного жителя і поранили ще 4, в результаті чого загальна кількість жертв серед цивільного населення в регіоні з 24 лютого 2022 року становить 1 968 загиблих і 4 913 поранених, згідно з наданими даними.

У Донецькій області минулої доби росіяни вбили 1 мирного жителя і поранили ще 4, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

"За 22 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Торецьку. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - вказав Філашкін у Telegram.

З 24 лютого 2022 року, за наведеними ним даними, росіяни вбили 1968 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4913. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.

росіяни вранці обстріляли Торецьк на Донеччині: є загиблий22.05.24, 11:28 • 16664 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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