В Донецкой области из-за вражеских обстрелов один погибший, 4 раненых

В Донецкой области за прошедшие сутки россияне убили 1 мирного жителя и ранили еще 4, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"За 22 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Торецке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", - указал Филашкин в Telegram.

С 24 февраля 2022 года, по приведенным им данным, россияне убили 1968 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4913. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

россияне утром обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибший