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В Донецкой области из-за вражеских обстрелов один погибший, 4 раненых
22 мая в Донецкой области россияне убили 1 мирного жителя и ранили еще 4, в результате чего общее количество жертв среди гражданского населения в регионе с 24 февраля 2022 года составило 1 968 погибших и 4 913 раненых, согласно предоставленным данным.
рф повредила дома и инфраструктуру на Херсонщине, два человека получили ранения
В Херсонской области российская агрессия привела к повреждению 5 домов, башни сотовой связи, промышленного предприятия и автомобиля, два человека получили ранения.
Дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Антоновича и Деловой усложнило движение транспорта в Киеве
В Киеве затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Антоновича и Деловой.
Противник совершил 462 обстрела 7 населенных пунктов в Запорожской области
За минувшие сутки войска рф осуществили 462 обстрела 7 населенных пунктов в Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.
За сутки погибло 1 330 российских военнослужащих
По данным украинских военных, рф потеряла 1330 человек личного состава, 11 танков, 27 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 систему противовоздушной обороны, 1 самолет и 45 беспилотных летательных аппаратов за одни сутки.
Вражеская армия обстреливает Херсон, взрывы слышны в прибрежных районах
Оккупанты обстреливают прибрежные районы Херсона, вызывая взрывы, сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Православная Церковь: Крестные родители имеют право отказаться от крещения
Православные верующие имеют право свободно выбирать, становиться ли крестными родителями, поскольку отказ от крещения возможен, если человек не чувствует себя готовым к духовным обязанностям, связанным с этим, считают в Православной Церкви Украины.
Украина должна принимать собственные решения по защите - Энтони Блинкен
Госсекретарь США заявил, что Украина должна будет принимать собственные оборонные решения относительно ударов американским оружием по РФ, а председатель Комитета по иностранным делам призвал изменить политику ограничений на использование Украиной определенных видов вооружений.
День героев в Украине - сегодня чтим память всех борцов за Независимость нашей страны
Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День героев - чтят память людей, которые в разное время отдали свою жизнь за Независимость нашего государства. Событие было основано в 1941 году Организацией украинских националистов.
Колумбия откроет посольство в Рамалле, признав палестинскую государственность: приказ Президента
Президент Колумбии Густаво Петро распорядился открыть колумбийское посольство в палестинском городе Рамаллах, признав Палестину государством.