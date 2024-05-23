В Донецкой области из-за вражеских обстрелов один погибший, 4 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  117130 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  118234 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  119293 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  110890 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120180 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116749 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120277 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113732 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104701 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  253635 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  238713 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  431631 просмотра

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов один погибший, 4 раненых

22 мая в Донецкой области россияне убили 1 мирного жителя и ранили еще 4, в результате чего общее количество жертв среди гражданского населения в регионе с 24 февраля 2022 года составило 1 968 погибших и 4 913 раненых, согласно предоставленным данным.

Война •   •  8649 просмотра
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов один погибший, 4 раненых

рф повредила дома и инфраструктуру на Херсонщине, два человека получили ранения

В Херсонской области российская агрессия привела к повреждению 5 домов, башни сотовой связи, промышленного предприятия и автомобиля, два человека получили ранения.

Общество •   •  10228 просмотра
рф повредила дома и инфраструктуру на Херсонщине, два человека получили ранения

Дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Антоновича и Деловой усложнило движение транспорта в Киеве

В Киеве затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Антоновича и Деловой.

Киев •   •  12107 просмотра
Дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Антоновича и Деловой усложнило движение транспорта в Киеве

Противник совершил 462 обстрела 7 населенных пунктов в Запорожской области

За минувшие сутки войска рф осуществили 462 обстрела 7 населенных пунктов в Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Общество •   •  12604 просмотра
Противник совершил 462 обстрела 7 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки погибло 1 330 российских военнослужащих

По данным украинских военных, рф потеряла 1330 человек личного состава, 11 танков, 27 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 систему противовоздушной обороны, 1 самолет и 45 беспилотных летательных аппаратов за одни сутки.

Война •   •  12673 просмотра
За сутки погибло 1 330 российских военнослужащих

Вражеская армия обстреливает Херсон, взрывы слышны в прибрежных районах

Оккупанты обстреливают прибрежные районы Херсона, вызывая взрывы, сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Война •   •  12599 просмотра
Вражеская армия обстреливает Херсон, взрывы слышны в прибрежных районах

Православная Церковь: Крестные родители имеют право отказаться от крещения

Православные верующие имеют право свободно выбирать, становиться ли крестными родителями, поскольку отказ от крещения возможен, если человек не чувствует себя готовым к духовным обязанностям, связанным с этим, считают в Православной Церкви Украины.

Общество •   •  11597 просмотра
Православная Церковь: Крестные родители имеют право отказаться от крещения

Украина должна принимать собственные решения по защите - Энтони Блинкен

Госсекретарь США заявил, что Украина должна будет принимать собственные оборонные решения относительно ударов американским оружием по РФ, а председатель Комитета по иностранным делам призвал изменить политику ограничений на использование Украиной определенных видов вооружений.

Новости Мира •   •  13555 просмотра
Украина должна принимать собственные решения по защите - Энтони Блинкен

День героев в Украине - сегодня чтим память всех борцов за Независимость нашей страны

Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День героев - чтят память людей, которые в разное время отдали свою жизнь за Независимость нашего государства. Событие было основано в 1941 году Организацией украинских националистов.

Общество •   •  15287 просмотра
День героев в Украине - сегодня чтим память всех борцов за Независимость нашей страны

Колумбия откроет посольство в Рамалле, признав палестинскую государственность: приказ Президента

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился открыть колумбийское посольство в палестинском городе Рамаллах, признав Палестину государством.

Новости Мира •   •  14423 просмотра
Колумбия откроет посольство в Рамалле, признав палестинскую государственность: приказ Президента