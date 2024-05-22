россияне утром обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибший

российские войска сегодня утром, 22 мая, обстреляли город Торецк Донецкой области, в результате чего погиб 26-летний мужчина. Также в Роге Покровской общины спасатели достали из-под завалов поврежденного из-за ракетного удара рф дома тело еще погибшего мужчины, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб в результате обстрела Турецкий. Россияне обстреляли город сегодня утром-убили 26-летнего мужчину - написал Филашкин в Telegram.

Кроме того, как сообщил глава ОВА, в Роге Покровской общины спасатели достали из-под завалов дома тело погибшего мужчины. Село подверглось обстрелу накануне: там ранения получил ребенок 10 лет, двое погибших — его родители.

Ранее УНН сообщал, что россияне нанесли ракетный удар по поселку Рог, который расположен в черте города Покровск. Спасательная операция продолжалась на месте удара всю ночь утром было известно о двух погибших и двух раненых.