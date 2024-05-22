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Двоє загиблих, троє поранених, серед яких дитина - наслідки обстрілів рф Донеччини за добу

Двоє загиблих, троє поранених, серед яких дитина - наслідки обстрілів рф Донеччини за добу

Київ • УНН

 • 35725 перегляди

Двоє людей загинули, 10-річна дитина і ще один чоловік отримали поранення в результаті російського ракетного удару по Покровську Донецької області. Також росіяни обстріляли Лиман – поранили цивільну особу.

У Донецькій області внаслідок ракетного удару рф по Покровську 21 травня загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення, серед них 10-річна дитина. Також одна людина травмувалась через ворожий обстріл Лиману в ніч на 22 травня.  Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

  Деталі 

Протягом доби поліцейські на Донеччині зафіксували 2329 ворожих обстрілів.

Окупанти зосередили вогонь на 9 населених пунктах: містах Гірник, Костянтинівка, Торецьк, селищах Гостре, Північне, селах Озерне, Острівське, Ріг, Торець.

Пошкоджено 16 цивільних об’єктів -  12 житлових будинків, господарську споруду, автомобілі, газогін.

Зокрема росіяни завдали ракетного удару по селищю Ріг, який розташований в межах міста Покровськ, внаслідок чого зруйнуваний приватний будинок та ще два пошкоджені. 

Станом на 7 ранку рятувальну операцію, яка тривала на місці удару всю ніч, завершено. З-під завалів деблокували тіла двох людей – чоловіка, 52 роки, та дружини, 46 років. Їхній 10-річний син та ще один чоловік, 24 роки, госпіталізовані з пораненнями

- йдеться у повідомленні поліції.

Крім того, повідомляється, що ворог скинув авіабомбу КАБ-250 на Північне, пошкоджено три приватних оселі. Також війська рф накрили з РСЗВ "Ураган" Озерне - постраждав приватний будинок, господарська споруда та два цивільних авто. 

У Костянтинівці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 5 домівок.

Крім того, в ніч на 22 травня росіяни обстріляли Лиман – поранили цивільну особу. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків, магазин, адмінбудівлю, газогони, автомобіль.

На Херсонщині за добу 8 поранених, у тому числі дитина22.05.24, 09:00 • 19387 переглядiв

Тетяна Краєвська

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