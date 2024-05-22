На Херсонщині за добу 8 поранених, у тому числі дитина
Київ • УНН
За минулу добу російські військові завдали ударів по житлових районах і об'єктах інфраструктури в багатьох населених пунктах по всій Херсонській області, включаючи місто Херсон, пошкодивши будівлі і поранивши 8 осіб, у тому числі 1 дитину.
У Херсонській області за минулу добу російські військові завдали ударів по житлових районах і об'єктах інфраструктури, поранивши 8 осіб, у тому числі 1 дитину, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новоберислав, Козацьке, Антонівка, Республіканець, Іванівка, Гаврилівка, Велетенське, Понятівка, Бургунка, Садове, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, агропідприємство, газопровід та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", - зазначив Прокудін у Telegram.
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