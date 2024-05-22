В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок
В россии заявили об атаке ночью и утром на два региона
рф ударила по центру Чугуева на Харьковщине: поврежден детский сад
В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района
Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру
Смертельный торнадо опустошил город в Айове в США
В Сумской области ночью уничтожили 7 "шахедов"
Нацгвардия уничтожила 2 "танка-сарая" россиян
Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага
Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области
Популярные
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса
Вьетнам избрал президента
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань
Публикации
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок
За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым районам и объектам инфраструктуры во многих населенных пунктах по всей Херсонской области, включая город Херсон, повредив здания и ранив 8 человек, в том числе 1 ребенка.
В россии заявили об атаке ночью и утром на два региона
россия объявила об атаках беспилотников и обстрелах реактивными снарядами в белгородской и калужской области, заявив, что ее системы противовоздушной обороны уничтожили несколько БплА и снарядов.
рф ударила по центру Чугуева на Харьковщине: поврежден детский сад
Российские войска атаковали центральную часть Чугуева на Харьковщине, ранив женщину и повредив детский сад.
В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района
Из-за локальной аварии некоторые дома в Оболонском районе Киева остались без электричества, но энергетики прогнозируют восстановить его до 10:00.
Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру
Российские войска атаковали Днепропетровскую область Украины с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, повредив инфраструктуру и линию электропередач, но сообщений о жертвах не поступало.
Смертельный торнадо опустошил город в Айове в США
Несколько человек погибли, когда мощный торнадо обрушился на небольшой городок Гринфилд, штат Айова, вызвав крупномасштабные разрушения и оставив тысячи людей без электричества по всему Среднему Западу.
В Сумской области ночью уничтожили 7 "шахедов"
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 7 беспилотников "Шахед" над Сумской областью в ночь на 22 мая.
Нацгвардия уничтожила 2 "танка-сарая" россиян
Бойцы Национальной гвардии уничтожили 2 российских "подбитых танка" и другую технику противника на Луганском направлении.
Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 496 370 человек личного состава и 7611 танков.
Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области
Российские войска нанесли 391 удар по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены жилые здания, но жертв среди гражданского населения не было.