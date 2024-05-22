В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  113584 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  112887 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  118114 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  112740 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104199 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  210599 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131759 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198848 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183201 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191692 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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16 мая 2024, 08:19  •  376056 просмотра

В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым районам и объектам инфраструктуры во многих населенных пунктах по всей Херсонской области, включая город Херсон, повредив здания и ранив 8 человек, в том числе 1 ребенка.

Война •   •  9543 просмотра
В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок

В россии заявили об атаке ночью и утром на два региона

россия объявила об атаках беспилотников и обстрелах реактивными снарядами в белгородской и калужской области, заявив, что ее системы противовоздушной обороны уничтожили несколько БплА и снарядов.

Новости Мира •   •  8838 просмотра
В россии заявили об атаке ночью и утром на два региона

рф ударила по центру Чугуева на Харьковщине: поврежден детский сад

Российские войска атаковали центральную часть Чугуева на Харьковщине, ранив женщину и повредив детский сад.

Война •   •  10636 просмотра
рф ударила по центру Чугуева на Харьковщине: поврежден детский сад

В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района

Из-за локальной аварии некоторые дома в Оболонском районе Киева остались без электричества, но энергетики прогнозируют восстановить его до 10:00.

Общество •   •  12446 просмотра
В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района

Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру

Российские войска атаковали Днепропетровскую область Украины с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, повредив инфраструктуру и линию электропередач, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  12097 просмотра
Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру

Смертельный торнадо опустошил город в Айове в США

Несколько человек погибли, когда мощный торнадо обрушился на небольшой городок Гринфилд, штат Айова, вызвав крупномасштабные разрушения и оставив тысячи людей без электричества по всему Среднему Западу.

Новости Мира •   •  11293 просмотра
Смертельный торнадо опустошил город в Айове в США

В Сумской области ночью уничтожили 7 "шахедов"

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 7 беспилотников "Шахед" над Сумской областью в ночь на 22 мая.

Война •   •  14537 просмотра
В Сумской области ночью уничтожили 7 "шахедов"

Нацгвардия уничтожила 2 "танка-сарая" россиян

Бойцы Национальной гвардии уничтожили 2 российских "подбитых танка" и другую технику противника на Луганском направлении.

Война •   •  15704 просмотра
Нацгвардия уничтожила 2 "танка-сарая" россиян

Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 496 370 человек личного состава и 7611 танков.

Общество •   •  25502 просмотра
Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага

Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области

Российские войска нанесли 391 удар по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены жилые здания, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество •   •  24694 просмотра
Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области