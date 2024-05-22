В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок

В Херсонской области за минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым районам и объектам инфраструктуры, ранив 8 человек, в том числе 1 ребенка, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новоберислав, Казацкое, Антоновка, Республиканец, Ивановка, Гавриловка, Гигантское, Понятовка, Бургунка, Садовое, Белозерка, Берислав, Михайловка, Веселое, Казацкое, Приднепровское и город Херсон.

российские военные, и его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 6 многоэтажек и 7 частных домов. Были зафиксированы попадания в сотовую башню, агропредприятие, газопровод и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения, из них - 1 ребенок", - отметил Прокудин в Telegram.

Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина