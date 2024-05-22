Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

В Донецкой области в результате ракетного удара рф по Покровску 21 мая погибли два человека, еще двое получили ранения, среди них 10-летний ребенок. Также один человек травмировался из-за вражеского обстрела лимана в ночь на 22 мая. об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

В течение суток полицейские в Донецкой области зафиксировали 2329 вражеских обстрелов.

Оккупанты сосредоточили огонь на 9 населенных пунктах: городах Горняк, Константиновка, Торецк, поселках Острое, Северное, селах Озерное, Островское, Рог, Торец.

Повреждены 16 гражданских объектов - 12 жилых домов, хозяйственное сооружение, автомобили, газопровод.

В частности россияне нанесли ракетный удар по поселку Рог, который расположен в черте города Покровск, в результате чего разрушен частный дом и еще два повреждены.

По состоянию на 7 утра спасательная операция, которая длилась на месте удара всю ночь, завершена. Из – под завалов деблокировали тела двух человек-мужа, 52 года, и жены, 46 лет. Их 10-летний сын и еще один мужчина, 24 года, госпитализированы с ранениями - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, сообщается, что враг сбросил авиабомбу КАБ-250 на Северное, повреждены три частных дома. Также войска рф накрыли из РСЗО "Ураган" Озерное-пострадал частный дом, хозяйственная постройка и два гражданских авто.

В Константиновке в результате артиллерийского обстрела повреждены 5 домов.

Кроме того, в ночь на 22 мая россияне обстреляли Лиман – ранили гражданское лицо. Разрушениям подверглись 5 частных домов, магазин, админздание, газопроводы, автомобиль.

В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок