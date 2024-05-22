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росіяни вранці обстріляли Торецьк на Донеччині: є загиблий

росіяни вранці обстріляли Торецьк на Донеччині: є загиблий

Київ • УНН

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22 травня під час ранкового обстрілу російськими військами міста Торецьк Донецької області загинув 26-річний чоловік.

російські війська сьогодні вранці, 22 травня, обстріляли місто Торецьк Донецької області, унаслідок чого загинув  26-річний чоловік. Також у Розі Покровської громади рятувальники дістали з-під завалів пошкодженого через ракетний удар рф будинку тіло ще загиблого чоловіка, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

1 людина загинула внаслідок обстрілу Торецька. Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку - убили 26-річного чоловіка

- написав Філашкін у Telegram.

Крім того, як повідомив голова ОВА, у Розі Покровської громади рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло загиблого чоловіка. Село зазнало обстрілу напередодні: там поранення отримала дитина 10 років, двоє загиблих — її батьки.

Раніше УНН повдіомляв, що росіяни завдали ракетного удару по селищю Ріг, який розташований в межах міста Покровськ.  Рятувальна операція тривала на місці удару всю ніч Вранці було відомо про двох загиблих та двох поранених. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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