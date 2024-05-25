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росіяни атакували близько 7 населених пунктів на Луганщині, щоб залишити окуповані території, вимагають попередження фсб

росіяни атакували близько 7 населених пунктів на Луганщині, щоб залишити окуповані території, вимагають попередження фсб

Київ • УНН

 • 19327 перегляди

Близько семи населених пунктів у Луганській області зазнали атаки росіян, а жителі окупованих територій повинні повідомляти фсб рф за 12 годин, щоб виїхати з окупованих територій до росії, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Близько 7 населених пунктів атакували росіяни на Луганщині, а для виїзду з окупованих територій до рф необхідно попередити фсб за 12 годин, повідомили у суботу у Луганській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Ворог тисне на Куп’янській ділянці фронту. Штурми відбиті поблизу Нововодяного, Ковалівки, Коломийчихи, Стельмахівки, Новоєгорівки, Невського. Протягом доби на цьому напрямку знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено танк та самохідну гармату "Гіацинт". Також противника зупинено у Білогорівці та Серебрянському лісі", - наголосив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

З артилерії та мінометів, з його слів, обстріляні Невське, Стельмахівка, Новолюбівка, Куземівка, Макіївка.

Стали відомими обставини, за яких луганчанам, що в окупації, дозволено перебувати у п’ятикілометровій особливій зоні, запровадженій на кордоні ростовської області із тимчасово окупованими територіями у Луганській та Донецькій областях.

"Знаходження та пересування в особливій зоні можливі лише за наявності документів, що засвідчують особу. Крім того, у стометровій зоні заборонено перебувати без попереднього – за 12 годин – повідомлення прикордонного управління фсб рф", - вказали в ОВА у Facebook.

Жителі захопленого росіянами Рубіжного, як повідомляється, скаржаться на низький рівень медичного обслуговування та відсутність медикаментів. "Ще важче родинам з дітьми. Бо в місті немає жодного педіатра. Аби потрапити на прийом до терапевта, слід відстояти у загальній черзі, незалежно від віку", - зазначили в ОВА.

На Луганщині росіяни двічі вдарили під час роздачі населенню хліба23.05.24, 09:34 • 13034 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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