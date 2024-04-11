На Луганщине оккупанты заставляют шахтеров становиться на воинский учет - Лысогор

На оккупированной части Луганской области россияне заставляют горняков становиться на воинский учет, угрожая не выплачивать заработную плату. Об этом заявил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

На шахтах в Должанске обязали всех горняков стать на воинский учет. В случае отсутствия соответствующей отметки угрожают не начислять зарплату и отстранить от работы. Каждому необходимо пройти медкомиссию - заявил Лисогор.

Он также подчеркнул, что годными к службе признают даже лиц, которые имели производственные травмы. Соответствующий приказ издали оккупационные власти.

Напомним

На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат.