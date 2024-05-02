На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

Из россии в "лнр" передадут 10 кинотеатров на колесах, в южном районе Рубежного восстановительных работ даже не обещают, в прифронтовом Невском произошли четыре взрыва. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

В так называемую "лнр" в течение года при поддержке оккупационного минкульта доставят еще десять кинотеатров на колесах. Их будут использовать при организации досуга - проводить массовые мероприятия с разрешения фсб, транслировать избранные киноленты и пропагандистские телепередачи. Первые 10 таких автоклубов передали на оккупированную Луганщину в прошлом году, некоторые из них уже агитировали на местах.

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор также отметил, что оккупанты в течение дня несколько раз обстреляли Невское и его окрестности. В селе прозвучали по меньшей мере четыре взрыва. Объемы разрушений уточняются. Населенный пункт страдал от артиллерии и беспилотников.

В целом захватчики применили вдоль линии фронта нашего региона 51 БПЛА. Кроме Невского, вражеские беспилотники были зафиксированы в Куземовке и Грековке. Минометный и артиллерийский огонь россияне направили по Грековке, Куземовке, Стельмаховке, Макеевке, - говорится в сообщении.

Штурмовые действия врагом велись вблизи Стельмаховки, Грековки, Новоегоровки, Белогоровки и в Серебрянском лесу.

Несмотря на это, жителям Невского и Новолюбовки привезли недельный запас хлеба, а также продукты питания, хозяйственные товары, медикаменты.

Дополнение

Новые районы Рубежного остались в более-менее пригодном для существования состоянии. Поэтому именно там захватчики устроили показательное восстановление наиболее уцелевших многоэтажек. Не масштабное - с исчезновением обещанных денег, бригад работников и строительных материалов.

В южном районе не происходит и этого. Местная оккупационная администрация не обещает даже разобрать завалы, образовавшиеся на улицах после того, как армия РФ разрушила дома горожан.

Напомним

В оккупированных роддомах "лнр" родителям без российского паспорта угрожают не отдать новорожденных детей.