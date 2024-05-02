На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  65453 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  117095 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  118835 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  116864 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  114222 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101357 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103781 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125389 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120267 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128397 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  255044 просмотра

На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

россияне планируют завезти на оккупированную Луганщину еще 10 передвижных кинотеатров для проведения массовых мероприятий, согласованных с фсб, пренебрегая при этом восстановительными работами в южном районе Рубежного.

Война •   •  17086 просмотра
На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

Ученик был застрелен полицией возле средней школы в Висконсине после сообщения о человеке с оружием, что привело к закрытию местных школ.

Новости Мира •   •  15423 просмотра
AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили

1 мая российские войска убили 4 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области в результате обстрелов.

Война •   •  15341 просмотра
россияне усилили атаки на Донетчину: за сутки убили четырех жителей, еще 8 ранили

ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта

БПЛА "Сыч" может путешествовать до 50 км вглубь линии фронта и является устойчивым к радиоэлектронной борьбе, что делает его идеальным для разведывательных миссий на большие расстояния.

Война •   •  19130 просмотра
ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта

В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы

В результате российских обстрелов в разных населенных пунктах Харьковской области погибли 4 гражданских лица и по меньшей мере 14 получили ранения, были повреждены жилые дома, административные помещения и транспортные средства.

Война •   •  17838 просмотра
В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы

Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы посетить Капитолий 6 января 2021 года, в день, когда протестующие штурмовали и захватили здание, пытаясь помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

Новости Мира •   •  15688 просмотра
Дело о штурме Капитолия: Трамп подтвердил, что хотел приехать туда 6 января

На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

Обломки российских ракет повредили транспортную инфраструктуру в Николаевской области после вражеского ракетного удара, а акватория Очаковской общины также попала под обстрел со стороны россии 1 мая, хотя о жертвах не сообщалось.

Война •   •  15094 просмотра
На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" было включено в перечень субъектов хозяйствования, имеющих особое экономическое значение, что позволит улучшить корпоративное управление и привлечь инвестиции для управления его 6,6 миллионами гектаров государственных земель лесного фонда.

Экономика •   •  14454 просмотра
ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики

ГУР: оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС

Оккупанты используют беспилотники-камикадзе над ядерными реакторами захваченной россией Запорожской атомной электростанции, что грозит катастрофическими последствиями, свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Война •   •  13440 просмотра
ГУР: оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС

В рф жалуются на атаку дронов и повреждение энергетической инфраструктуры: есть обесточивание

Атаки беспилотников повредили объекты энергетической инфраструктуры в орловской и курской областях россии, что привело к отключению электроэнергии в нескольких районах.

Новости Мира •   •  10330 просмотра
В рф жалуются на атаку дронов и повреждение энергетической инфраструктуры: есть обесточивание