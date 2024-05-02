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На окуповану територію Луганщини росіяни планують завезти мобільні кінотеатри для погоджених фсб масових заходів - ОВА

На окуповану територію Луганщини росіяни планують завезти мобільні кінотеатри для погоджених фсб масових заходів - ОВА

Київ • УНН

 • 74931 перегляди

росіяни планують завезти на окуповану Луганщину ще 10 пересувних кінотеатрів для проведення масових заходів, узгоджених з фсб, нехтуючи при цьому відновлювальними роботами в південному районі Рубіжного.

З росії до "лнр" передадуть 10 кінотеатрів на колесах, у південному районі Рубіжного відновлювальних робіт навіть не обіцяють, у прифронтовому Невському сталися чотири вибухи. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Деталі

До так званої "лнр" упродовж року за підтримки окупаційного мінкульту доставлять ще десять кінотеатрів на колесах. Їх використовуватимуть при організації дозвілля – проводитимуть масові заходи із дозволу фсб, транслюватимуть обрані кінострічки та пропагандистськи телепередачі. Перші 10 таких автоклубів передали на окуповану Луганщину минулоріч, деякі з них вже агітували на місцях.

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор також зазначив, що окупанти впродовж дня декілька разів обстріляли Невське та його околиці. У селі пролунали щонайменше чотири вибухи. Обсяги руйнувань уточнюються. Населений пункт потерпав від артилерії та безпілотників.

Загалом загарбники застосували уздовж лінії фронту нашого регіону 51 БПЛА. Крім Невського, ворожі безпілотники були зафіксовані у Куземівці та Греківці. Мінометний та артилерійський вогонь росіяни спрямували по Греківці, Куземівці, Стельмахівці, Макіївці,

- йдеться у повідомленні.

Штурмові дії ворогом велися поблизу Стельмахівки, Греківки, Новоєгорівки, Білогорівки та у Серебрянському лісі.

Попри це, жителям Невського та Новолюбівки привезли тижневий запас хліба, а також продукти харчування, господарчі товари, медикаменти.

Доповнення

Нові райони Рубіжного залишилися у більш-менш придатному для існування стані. Тому саме там загарбники влаштували показове відновлення найбільш вцілілих багатоповерхівок. Не масштабне – зі зникненням обіцяних грошей, бригад працівників та будівельних матеріалів.

У південному районі не відбувається й цього. Місцева окупаційна адміністрація не обіцяє навіть розібрати завали, що утворилися на вулицях після того, як армія рф зруйнувала будинки містян.

Нагадаємо

В окупованих пологових будинках "лнр" батькам без російського паспорта погрожують не віддати новонароджених дітей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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