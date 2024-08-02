Мужчин в самопровозглашенной "лнр" будут лишать гражданства рф за отсутствие на воинском учете, из Невского эвакуирован еще один человек, в Северодонецке и Рубежном подрядчики не выдают зарплату строителям. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

В кремле приняли закон, согласно которому постановка на воинский учет будет происходить сразу после получения мужчиной паспорта рф. При проверке, в случае отсутствия определенной фамилии в сведениях военкоматов, будет вводиться процедура лишения гражданства.

Оккупанты недовольны темпами паспортизации в так называемой "лнр". Учитывая новые изменения, желающих стать владельцем документа российского образца станет меньше. Наличие учета будут проверять и у тех, кто получил паспорта ранее, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в оккупированных Рубежном и Северодонецке подрядчики не платят деньги строителям. Иногда выдают обещанную зарплату с задержкой в несколько месяцев, если лицо до указанного времени еще остается работать. Касается это и местных наемников, и тех, кто приехал из рф подзаработать. Жаловаться некуда, потому что мобильная связь в прифронтовых городах отключена. Оккупационная администрация этих населенных пунктов о проблеме знает, но не вмешивается.

Дополнение

По сообщению начальника Луганской областной военной администрации Артема Лисогора 2 августа утром из прифронтового Невского решил выехать 55-летний мужчина. Он будет проживать на Харьковщине вместе с женой. Луганчанин обеспечен жильем, Краснореченская военная администрация в случае обращения поможет решить другие вопросы эвакуированного.

Глава региона отметил, что россияне продолжают уничтожать обстрелами освобожденные нами населенные пункты. Макеевка и Невское - под постоянными ударами противника. Враг применяет ствольную и реактивную артиллерию, беспилотники, авиацию.

Атаковали захватчики в районах Стельмаховки, Андреевки и Макеевки.

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