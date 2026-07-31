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По меньшей мере 57 мигрантов погибли при массовом пересечении границы испанской Сеуты

Киев • УНН

 • 3953 просмотра

По меньшей мере 57 человек погибли, пытаясь добраться до испанского анклава Сеута, после того как около 50 тысяч мигрантов попали на эту территорию из Марокко.

По меньшей мере 57 мигрантов погибли при массовом пересечении границы испанской Сеуты

По меньшей мере 57 человек погибли, пытаясь добраться до испанского анклава Сеута, после того как около 50 тысяч мигрантов попали на эту территорию из Марокко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Большинство из них утонули или погибли в давке у прибрежных ограждений.

Вместо этого тысячи людей, в том числе дети без сопровождения взрослых, оказались на улице и вынуждены ночевать в парках и на тротуарах. 

Огромный наплыв мигрантов, произошедший всего за 24 часа, перегрузил город с населением 85 тысяч человек, вызвал политический кризис в Мадриде и спровоцировал неоднозначную реакцию со стороны других стран ЕС, включая призывы приостановить участие Испании в Шенгенской зоне свободного передвижения.

Контекст 

Испанский анклав Сеута на североафриканском побережье оказался в центре масштабного кризиса: в течение всего одних суток границу со стороны Марокко пересекли от 50 до 60 тысяч мигрантов. Это вызвало настоящий хаос в городе с населением 85 тысяч человек.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал события "нарушением территориальной целостности" и заявил, что ситуацией воспользовалась преступная мафия, занимающаяся торговлей людьми. Поводом для массового пересечения стало недавнее решение Верховного суда Испании, которое запретило упрощённо выдворять мигрантов, задержанных в море у Сеуты и Мелильи.

В ответ испанские власти направили в анклав дополнительные силы полиции и военных, решили установить барьерную линию из буёв на море для обозначения границы и создать временный центр для ускоренной депортации лиц без права на убежище. По данным МВД Испании, более 48 тысяч человек уже добровольно вернулись в Марокко.

Ситуация также обострила политическое противостояние внутри страны. Оппозиционная Народная партия назвала действия правительства недостаточными, заявив, что Сеута напоминает оккупированный город, тогда как ультраправая партия Vox прямо назвала произошедшее "вторжением".

События в Сеуте вызвали волну споров среди стран ЕС. Так, Италия обвинила правительство Санчеса в стимулировании нелегальной миграции через предыдущие программы легализации и объявила о временном приостановлении Шенгенских соглашений в отношении Испании.

Финляндия и Швеция резко критиковали Испанию за неспособность защитить внешнюю границу ЕС, причём Финляндия поддержала инициативу Италии.

Франция выразила поддержку Мадриду, однако превентивно усилила контроль на собственной границе с Испанией с помощью дронов и спецподразделений.

Еврокомиссия и руководство ЕС выразили солидарность с Испанией и напомнили, что Сеута и Мелилья имеют особый шенгенский статус, который делает невозможным дальнейшее продвижение мигрантов вглубь Европы.

Президент Евросовета поддержал действия Испании по борьбе с нелегальной миграцией в Сеуте31.07.26, 21:50 • 4463 просмотра

Александра Василенко

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