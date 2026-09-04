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Трамп призначив нового виконувача обов'язків міністра Сухопутних військ США замість Дрісколла

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Адам Телле, помічник міністра з питань цивільних робіт, відсьогодні очолив Сухопутні війська США як виконувач обов’язків.

Трамп призначив нового виконувача обов'язків міністра Сухопутних військ США замість Дрісколла

Президент США Дональд Трамп призначив Адама Телле виконувачем обов'язків міністра Сухопутних військ США. Про це американський лідер повідомив у Truth Social, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, Телле, який обіймає посаду помічника міністра з питань цивільних робіт, розпочинає виконувати нові обов'язки відсьогодні.

Я радий оголосити, що Адам Телле, нинішній помічник міністра з питань цивільних робіт, стане виконувачем обов'язків міністра Сухопутних військ США, починаючи відсьогодні

– написав Трамп.

Президент США назвав Телле "видатним патріотом, якого поважають усі".

Міністр армії США Деніел Дрісколл подав у відставку після конфліктів із Гегсетом01.09.26, 05:39 • 7901 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Армія США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки