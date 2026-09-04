Трамп призначив нового виконувача обов'язків міністра Сухопутних військ США замість Дрісколла
Київ • УНН
Адам Телле, помічник міністра з питань цивільних робіт, відсьогодні очолив Сухопутні війська США як виконувач обов’язків.
Президент США Дональд Трамп призначив Адама Телле виконувачем обов'язків міністра Сухопутних військ США. Про це американський лідер повідомив у Truth Social, пише УНН.
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За словами Трампа, Телле, який обіймає посаду помічника міністра з питань цивільних робіт, розпочинає виконувати нові обов'язки відсьогодні.
Я радий оголосити, що Адам Телле, нинішній помічник міністра з питань цивільних робіт, стане виконувачем обов'язків міністра Сухопутних військ США, починаючи відсьогодні
Президент США назвав Телле "видатним патріотом, якого поважають усі".
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