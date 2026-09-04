Трамп призначив нового виконувача обов'язків міністра Сухопутних військ США замість Дрісколла

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік