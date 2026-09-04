Трамп назначил нового исполняющего обязанности министра Сухопутных войск США вместо Дрисколла

Президент США Дональд Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра Сухопутных войск США. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, Телле, занимающий должность помощника министра по вопросам гражданских работ, начинает исполнять новые обязанности с сегодняшнего дня.

Я рад объявить, что Адам Телле, нынешний помощник министра по вопросам гражданских работ, станет исполняющим обязанности министра Сухопутных войск США с сегодняшнего дня – написал Трамп.

Президент США назвал Телле «выдающимся патриотом, которого уважают все».

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