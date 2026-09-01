Министр армии США Дэниел Дрисколл подал в отставку после конфликтов с Хегсетом

Министр армии США Дэниел Дрисколл подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке после нескольких месяцев напряженных отношений с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По данным издания, разногласия между Дрисколлом и Хегсетом касались управления армией США и увольнения ряда высокопоставленных офицеров.

Дрисколл занимал должность гражданского руководителя армии и имел тесные рабочие отношения с уволенным начальником штаба этого вида Вооруженных сил.

Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни

Как пишет WSJ, напряженность между чиновниками накапливалась в течение нескольких месяцев и в конце концов вышла в публичную плоскость.

Ожидается, что Дрисколл официально покинет Пентагон в течение ближайших дней.

Издание не уточняет, кто может стать его преемником на посту министра армии США.

Хегсет опроверг сообщения СМИ о возможном участии в выборах президента США в 2028 году