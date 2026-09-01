Министр армии США Дэниел Дрисколл подал в отставку после конфликтов с Хегсетом
Киев • УНН
Дэниел Дрисколл подал Трампу заявление об отставке после месяцев разногласий с Питом Хегсетом. Он покинет Пентагон в ближайшие дни.
Министр армии США Дэниел Дрисколл подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке после нескольких месяцев напряженных отношений с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
По данным издания, разногласия между Дрисколлом и Хегсетом касались управления армией США и увольнения ряда высокопоставленных офицеров.
Дрисколл занимал должность гражданского руководителя армии и имел тесные рабочие отношения с уволенным начальником штаба этого вида Вооруженных сил.
Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни
Как пишет WSJ, напряженность между чиновниками накапливалась в течение нескольких месяцев и в конце концов вышла в публичную плоскость.
Ожидается, что Дрисколл официально покинет Пентагон в течение ближайших дней.
Издание не уточняет, кто может стать его преемником на посту министра армии США.
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