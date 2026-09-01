Міністр армії США Деніел Дрісколл подав у відставку після конфліктів із Гегсетом

Міністр армії США Деніел Дрісколл подав президенту Дональду Трампу заяву про відставку після кількох місяців напружених відносин із главою Пентагону Пітом Гегсетом. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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За даними видання, розбіжності між Дрісколлом і Гегсетом стосувалися управління армією США та звільнення низки високопоставлених офіцерів.

Дрісколл обіймав посаду цивільного керівника армії та мав тісні робочі відносини зі звільненим начальником штабу цього виду Збройних сил.

Дрісколл залишить Пентагон найближчими днями

Як пише WSJ, напруженість між посадовцями накопичувалася протягом кількох місяців і зрештою вийшла у публічну площину.

Очікується, що Дрісколл офіційно залишить Пентагон протягом найближчих днів.

Видання не уточнює, хто може стати його наступником на посаді міністра армії США.

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