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Гегсет нагородив військового, який зробив йому зауваження біля Могили Невідомого солдата

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Піт Гегсет нагородив військового Томаса Іглесіаса за службу біля Могили Невідомого солдата. Раніше військовий зробив зауваження групі міністра через шум.

Гегсет нагородив військового, який зробив йому зауваження біля Могили Невідомого солдата

Міністр оборони США Піт Гегсет у четвер нагородив медаллю військовослужбовця, який зробив зауваження його групі за шум біля Могили Невідомого солдата у День ветеранів. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Гегсет опублікував у соцмережі X серію фотографій із військовим, спеціалістом Томасом Іглесіасом, та іншими військовослужбовцями підрозділу, які цілодобово охороняють могилу на Арлінгтонському національному кладовищі. На одному зі знімків Гегсет прикріплює медаль до грудей Іглесіаса.

"Ми любимо військових. Ми цінуємо стандарти. Чудова робота, спеціалісте", - написав Гегсет. "Продовжуйте в тому ж дусі, патріоти".

Представник Пентагону повідомив, що Гегсет "привітав 3-й піхотний полк США - Стару гвардію - у Пентагоні, де урочисто нагородив спеціаліста Іглесіаса Медаллю за заслуги у спільній службі за виконання ним службових обов’язків біля Могили Невідомого солдата 11 листопада 2026 року".

Після інциденту речник Пентагону Шон Парнелл заявив CBS News: "Міністр і все Міністерство оборони завжди вшановували й завжди вшановуватимуть жертви, на які пішли наші військовослужбовці заради безпеки Америки. Під час вшанування цього урочистого дня військовий цілком правильно та шанобливо нагадав усім про необхідність дотримуватися належної поведінки".

Військовослужбовці, які нагадують відвідувачам про необхідність дотримуватися належної поведінки біля могили, - не рідкість. Один із членів полку, який охороняє меморіал, розповів в інтерв’ю армії США у 2022 році, що вартові реагують на поведінку натовпу два-три рази на день.

Нагадаємо

Іглесіас охороняв Могилу після заходу до Дня ветеранів, у якому брали участь Гегсет, президент Дональд Трамп та інші представники адміністрації. На відеозаписі видно, як Гегсет, його дружина, керівник апарату та інші помічники позують для фотографій біля могили. Хтось засміявся, після чого Іглесіас голосно промовив: "Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися тиші та поваги".

Ольга Розгон

Світ
Чемпіонат світу з футболу 2026
Піт Гегсет
Армія США
Пентагон
Дональд Трамп