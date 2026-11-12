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Хегсет наградил военнослужащего, который сделал ему замечание возле Могилы Неизвестного солдата

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Пит Хегсет наградил военнослужащего Томаса Иглесиаса за службу возле Могилы Неизвестного солдата. Ранее военнослужащий сделал замечание группе министра из-за шума.

Хегсет наградил военнослужащего, который сделал ему замечание возле Могилы Неизвестного солдата

Министр обороны США Пит Хегсет в четверг наградил медалью военнослужащего, который сделал замечание его группе за шум возле Могилы Неизвестного солдата в День ветеранов. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Хегсет опубликовал в соцсети X серию фотографий с военнослужащим, специалистом Томасом Иглесиасом, и другими военнослужащими подразделения, которые круглосуточно охраняют могилу на Арлингтонском национальном кладбище. На одном из снимков Хегсет прикрепляет медаль к груди Иглесиаса.

"Мы любим военных. Мы ценим стандарты. Отличная работа, специалист", — написал Хегсет. "Продолжайте в том же духе, патриоты".

Представитель Пентагона сообщил, что Хегсет "приветствовал 3-й пехотный полк США — Старую гвардию — в Пентагоне, где торжественно наградил специалиста Иглесиаса Медалью за заслуги в совместной службе за выполнение им служебных обязанностей возле Могилы Неизвестного солдата 11 ноября 2026 года".

После инцидента пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил CBS News: "Министр и все Министерство обороны всегда чтили и всегда будут чтить жертвы, на которые пошли наши военнослужащие ради безопасности Америки. Во время чествования этого торжественного дня военнослужащий совершенно правильно и уважительно напомнил всем о необходимости соблюдать надлежащее поведение".

Военнослужащие, которые напоминают посетителям о необходимости соблюдать надлежащее поведение возле могилы, — не редкость. Один из членов полка, охраняющего мемориал, рассказал в интервью армии США в 2022 году, что часовые реагируют на поведение толпы два-три раза в день.

Напомним

Иглесиас охранял Могилу после мероприятия ко Дню ветеранов, в котором участвовали Хегсет, президент Дональд Трамп и другие представители администрации. На видеозаписи видно, как Хегсет, его жена, глава аппарата и другие помощники позируют для фотографий возле могилы. Кто-то засмеялся, после чего Иглесиас громко произнес: "Все посетители должны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение".

Ольга Розгон

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