Британія заарештувала військового США, якого підозрюють у допомозі рф

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У Великій Британії за підозрою в сприянні російській розвідці було заарештовано високопоставленого військовослужбовця армії США. Про це пише Reuters із посиланням на британську поліцію, передає УНН.

За словами правоохоронців, 41-річного чоловіка затримали у вівторок поблизу міста Глостер (західна Англія); наразі він перебуває під вартою в одному з поліцейських відділків Лондона.

Його заарештували за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 1 та 3 Закону про національну безпеку (National Security Act), які стосуються отримання або розголошення захищеної інформації, а також сприяння іноземній розвідувальній службі.

У поліції зазначили, що йдеться про співпрацю з росією.

Директор ФБР Кеш Пател заявив: "Цей важливий арешт пов’язаний зі звинуваченнями у шпигунстві — справі, що викликає серйозне занепокоєння у Сполучених Штатів та наших союзників".

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Бригадний генерал Шон Стінчон, командувач контррозвідки армії США, додав: "Ймовірні дії цього військовослужбовця, якому було довірено доступ до конфіденційної інформації, слугують тривожним нагадуванням про те, що загрози з боку осіб, які мають доступ до системи зсередини, є реальними та постійними".