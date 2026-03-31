Чехія внесла до санкційного списку росіянина, який допомагав тіньовому флоту рф обходити обмеження

Уряд Чехії 30 березня схвалив внесення громадянина росії костянтина рогача до національного санкційного списку. За даними чеської контррозвідки BIS, він допомагав зі страхуванням нафтових танкерів так званого російського тіньового флоту, через який москва продовжує заробляти на експорті нафти та фінансувати війну проти України. Про це повідомили BIS та чеська влада, пише УНН.

Деталі

Як заявив глава МЗС Чехії, рогач має дозвіл на довгострокове проживання в країні та впродовж останніх трьох років займався посередництвом у страхуванні нафтових танкерів, що працювали в інтересах російського тіньового флоту. За його словами, Прага включила його до національного санкційного списку також із розрахунком на подальше внесення до санкційного списку Євросоюзу.

У BIS уточнили, що рогач тривалий час надавав страхові та адміністративні консультаційні послуги структурам, пов’язаним із морськими перевезеннями. Для цього, за даними служби, він використовував також компанії та страхові механізми, пов’язані з уже підсанкційними суб’єктами, а фінансові операції проводив через офшорні компанії в Туреччині та на Маршаллових островах. Також чеська контррозвідка заявила, що він є громадянином росії та нещодавно отримав ще й громадянство Ізраїлю.

Директор BIS Міхал Коуделка прямо заявив, що Чехія вдарила по одному з джерел фінансування російської агресії. За його словами, навіть попри те, що Чехія не є морською державою, вона зацікавлена в обмеженні діяльності російського тіньового флоту, оскільки це є частиною ширших міжнародних зусиль ЄС, Великої Британії та США, спрямованих на зменшення фінансових ресурсів росії для ведення війни проти України.

