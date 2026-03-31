Чехія внесла до санкційного списку росіянина, який допомагав тіньовому флоту рф обходити обмеження

З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 29459 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 13675 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 24703 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 11580 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв16:42 • 9770 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 30262 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 24791 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 38992 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 46445 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 58153 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв16:42 • 9904 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 11656 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 13742 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 29526 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 40513 перегляди
Чехія внесла до санкційного списку росіянина, який допомагав тіньовому флоту рф обходити обмеження

Київ • УНН

 • 562 перегляди

костянтин рогач допомагав страхувати нафтові танкери рф через офшори. Чехія внесла його до санкційного списку для обмеження фінансування війни в Україні.

Чехія внесла до санкційного списку росіянина, який допомагав тіньовому флоту рф обходити обмеження

Уряд Чехії 30 березня схвалив внесення громадянина росії костянтина рогача до національного санкційного списку. За даними чеської контррозвідки BIS, він допомагав зі страхуванням нафтових танкерів так званого російського тіньового флоту, через який москва продовжує заробляти на експорті нафти та фінансувати війну проти України. Про це повідомили BIS та чеська влада, пише УНН.

Деталі

Як заявив глава МЗС Чехії, рогач має дозвіл на довгострокове проживання в країні та впродовж останніх трьох років займався посередництвом у страхуванні нафтових танкерів, що працювали в інтересах російського тіньового флоту. За його словами, Прага включила його до національного санкційного списку також із розрахунком на подальше внесення до санкційного списку Євросоюзу.

Канада запровадила санкції проти ще 100 суден, які входять до “тіньового флоту” рф26.03.26, 22:17 • 6616 переглядiв

У BIS уточнили, що рогач тривалий час надавав страхові та адміністративні консультаційні послуги структурам, пов’язаним із морськими перевезеннями. Для цього, за даними служби, він використовував також компанії та страхові механізми, пов’язані з уже підсанкційними суб’єктами, а фінансові операції проводив через офшорні компанії в Туреччині та на Маршаллових островах. Також чеська контррозвідка заявила, що він є громадянином росії та нещодавно отримав ще й громадянство Ізраїлю.

Директор BIS Міхал Коуделка прямо заявив, що Чехія вдарила по одному з джерел фінансування російської агресії. За його словами, навіть попри те, що Чехія не є морською державою, вона зацікавлена в обмеженні діяльності російського тіньового флоту, оскільки це є частиною ширших міжнародних зусиль ЄС, Великої Британії та США, спрямованих на зменшення фінансових ресурсів росії для ведення війни проти України.

Капітана танкера з "тіньового флоту" рф засудили у Франції до року ув’язнення 30.03.26, 19:54 • 2850 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Енергетика
Війна в Україні