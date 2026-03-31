Чехия внесла в санкционный список россиянина, который помогал теневому флоту РФ обходить ограничения

$43.840.0450.490.12
ukenru
Эксклюзив
17:17 • 10494 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 30454 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 22781 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 25125 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 29007 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 31288 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 25000 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 11899 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26413 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39938 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
81%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 13793 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 24852 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 11707 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 9998 просмотра
Подозреваемые в убийстве Игоря Комарова на Бали следили за ним в течение месяца18:10 • 6178 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 30454 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 24882 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 39037 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 46479 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 58185 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Антониу Гутерриш
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Иран
Сумская область
Франция
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 10025 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 11730 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 13817 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 29631 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 40533 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Сериал
Социальная сеть
Фильм

Чехия внесла в санкционный список россиянина, который помогал теневому флоту РФ обходить ограничения

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Константин Рогач помогал страховать нефтяные танкеры РФ через офшоры. Чехия внесла его в санкционный список для ограничения финансирования войны в Украине.

Правительство Чехии 30 марта одобрило включение гражданина России Константина Рогача в национальный санкционный список. По данным чешской контрразведки BIS, он помогал со страхованием нефтяных танкеров так называемого российского теневого флота, через который Москва продолжает зарабатывать на экспорте нефти и финансировать войну против Украины. Об этом сообщили BIS и чешские власти, пишет УНН.

Детали

Как заявил глава МИД Чехии, Рогач имеет разрешение на долгосрочное проживание в стране и в течение последних трех лет занимался посредничеством в страховании нефтяных танкеров, работавших в интересах российского теневого флота. По его словам, Прага включила его в национальный санкционный список также с расчетом на дальнейшее внесение в санкционный список Евросоюза.

Канада ввела санкции против еще 100 судов, входящих в "теневой флот" рф26.03.26, 22:17 • 6616 просмотров

В BIS уточнили, что Рогач длительное время предоставлял страховые и административные консультационные услуги структурам, связанным с морскими перевозками. Для этого, по данным службы, он использовал также компании и страховые механизмы, связанные с уже подсанкционными субъектами, а финансовые операции проводил через офшорные компании в Турции и на Маршалловых островах. Также чешская контрразведка заявила, что он является гражданином России и недавно получил еще и гражданство Израиля.

Директор BIS Михал Коуделка прямо заявил, что Чехия ударила по одному из источников финансирования российской агрессии. По его словам, даже несмотря на то, что Чехия не является морской державой, она заинтересована в ограничении деятельности российского теневого флота, поскольку это является частью более широких международных усилий ЕС, Великобритании и США, направленных на уменьшение финансовых ресурсов России для ведения войны против Украины.

Капитана танкера из "теневого флота" рф приговорили во Франции к году тюрьмы30.03.26, 19:54 • 2862 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине