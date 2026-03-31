Чехия внесла в санкционный список россиянина, который помогал теневому флоту РФ обходить ограничения

Правительство Чехии 30 марта одобрило включение гражданина России Константина Рогача в национальный санкционный список. По данным чешской контрразведки BIS, он помогал со страхованием нефтяных танкеров так называемого российского теневого флота, через который Москва продолжает зарабатывать на экспорте нефти и финансировать войну против Украины. Об этом сообщили BIS и чешские власти, пишет УНН.

Как заявил глава МИД Чехии, Рогач имеет разрешение на долгосрочное проживание в стране и в течение последних трех лет занимался посредничеством в страховании нефтяных танкеров, работавших в интересах российского теневого флота. По его словам, Прага включила его в национальный санкционный список также с расчетом на дальнейшее внесение в санкционный список Евросоюза.

В BIS уточнили, что Рогач длительное время предоставлял страховые и административные консультационные услуги структурам, связанным с морскими перевозками. Для этого, по данным службы, он использовал также компании и страховые механизмы, связанные с уже подсанкционными субъектами, а финансовые операции проводил через офшорные компании в Турции и на Маршалловых островах. Также чешская контрразведка заявила, что он является гражданином России и недавно получил еще и гражданство Израиля.

Директор BIS Михал Коуделка прямо заявил, что Чехия ударила по одному из источников финансирования российской агрессии. По его словам, даже несмотря на то, что Чехия не является морской державой, она заинтересована в ограничении деятельности российского теневого флота, поскольку это является частью более широких международных усилий ЕС, Великобритании и США, направленных на уменьшение финансовых ресурсов России для ведения войны против Украины.

