Канада ввела санкции против еще 100 судов, входящих в "теневой флот" рф
Киев • УНН
Правительство Канады ввело санкции против 100 судов, входящих в "теневой флот" рф. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады, передает УНН.
Чтобы еще больше усилить усилия по противодействию уклонению россии от санкций, Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из теневого флота россии
В правительстве подчеркнули, что россия продолжает полагаться на доходы от нефти и газа для финансирования своей войны против Украины, используя сеть судов и вспомогательных организаций - в основном нефтяных танкеров - известных как теневой флот, для транспортировки санкционных товаров и сырьевых товаров, включая сырую нефть, в страны мира.
Эти санкции призваны ограничить возможности россии финансировать свои военные усилия, избегая при этом ненужного вреда для обычных людей
рф получит около 2 миллиардов долларов дополнительной прибыли от ослабления санкций в отношении российской нефти.