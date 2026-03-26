$43.870.0550.850.04
ukenru
18:28 • 8548 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.1м/с
79%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марк Рютте
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo15:55 • 12509 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 59767 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 42939 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 79018 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 54042 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Bild
Фільм

Канада запровадила санкції проти ще 100 суден, які входять до “тіньового флоту” рф

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

Канадський уряд вніс до санкційного списку ще 100 нафтових танкерів для обмеження доходів рф від експорту нафти. Обмеження мають підірвати фінансування війни.

Канада запровадила санкції проти ще 100 суден, які входять до “тіньового флоту” рф

Уряд Канади запровадив санкції проти 100 суден, які входять до "тіньового флоту" рф. Про це повідомляє пресслужба уряду Канади, передає УНН

Щоб ще більше посилити зусилля щодо протидії ухиленню росії від санкцій, Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден з тіньового флоту росії 

- йдеться у повідомленні.

В уряді наголосили, що росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни проти України, використовуючи мережу суден та допоміжних організацій - здебільшого нафтових танкерів - відомих як тіньовий флот, для транспортування санкційних товарів та сировинних товарів, включаючи сиру нафту, до країн світу.

Ці санкції покликані обмежити можливості росії фінансувати свої військові зусилля, уникаючи при цьому непотрібної шкоди для пересічних людей 

- зазначили в уряді. 

Нагадаємо 

рф отримає близько 2 мільярдів доларів додаткового прибутку від послаблення санкцій щодо російської нафти. 

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Канада
Україна