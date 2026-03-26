Канада запровадила санкції проти ще 100 суден, які входять до “тіньового флоту” рф
Київ • УНН
Канадський уряд вніс до санкційного списку ще 100 нафтових танкерів для обмеження доходів рф від експорту нафти. Обмеження мають підірвати фінансування війни.
Уряд Канади запровадив санкції проти 100 суден, які входять до "тіньового флоту" рф. Про це повідомляє пресслужба уряду Канади, передає УНН.
Щоб ще більше посилити зусилля щодо протидії ухиленню росії від санкцій, Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден з тіньового флоту росії
В уряді наголосили, що росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни проти України, використовуючи мережу суден та допоміжних організацій - здебільшого нафтових танкерів - відомих як тіньовий флот, для транспортування санкційних товарів та сировинних товарів, включаючи сиру нафту, до країн світу.
Ці санкції покликані обмежити можливості росії фінансувати свої військові зусилля, уникаючи при цьому непотрібної шкоди для пересічних людей
