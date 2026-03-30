Капитана танкера из "теневого флота" рф приговорили во Франции к году тюрьмы

Уголовный суд Бреста во Франции приговорил китайского капитана российского танкера Boracay к одному году лишения свободы за отказ подчиниться требованиям военных. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на материалы дела, пишет УНН.

Детали

39-летнего Чэнь Чжанцзе также оштрафовали на 150 тысяч евро и выдали ордер на его арест. Сам капитан не присутствовал при оглашении приговора.

Инцидент произошел 27 сентября 2025 года в международных водах вблизи острова Ушант, когда французский флот пытался провести проверку 244-метрового судна, двигавшегося без четко обозначенного флага. По данным следствия, капитан отказался выполнять приказы, что вынудило военных прибегнуть к сложным маневрам, которые могли привести к аварийной ситуации.

Суд установил, что танкер перевозил российскую нефть в Индию и находился под санкциями ЕС как часть так называемого "теневого флота". Перед высадкой французских военных на борт судно подняло фальшивый флаг Бенина.

На борту также находились представители российской частной охранной структуры, которые, по данным следствия, контролировали экипаж и занимались сбором информации.

Защита настаивала на оправдании, утверждая, что дело не подпадает под юрисдикцию французского суда, поскольку события происходили в международных водах. Адвокат капитана отмечал, что в случае нарушения его следовало бы судить в соответствии с законодательством Китая.

