Капітана танкера з "тіньового флоту" рф засудили у Франції до року ув’язнення

Кримінальний суд Бреста у Франції засудив китайського капітана російського танкера Boracay до одного року позбавлення волі за відмову підкоритися вимогам військових. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на матеріали справи, пише УНН.

Деталі

39-річного Чень Чжанцзе також оштрафували на 150 тисяч євро та видали ордер на його арешт. Сам капітан не був присутній під час оголошення вироку.

Інцидент стався 27 вересня 2025 року в міжнародних водах поблизу острова Ушант, коли французький флот намагався провести перевірку 244-метрового судна, що рухалося без чітко позначеного прапора. За даними слідства, капітан відмовився виконувати накази, що змусило військових вдатися до складних маневрів, які могли призвести до аварійної ситуації.

Суд встановив, що танкер перевозив російську нафту до Індії та перебував під санкціями ЄС як частина так званого "тіньового флоту". Перед висадкою французьких військових на борт судно підняло фальшивий прапор Беніну.

На борту також перебували представники російської приватної охоронної структури, які, за даними слідства, контролювали екіпаж і займалися збором інформації.

Захист наполягав на виправданні, стверджуючи, що справа не підпадає під юрисдикцію французького суду, оскільки події відбувалися в міжнародних водах. Адвокат капітана зазначав, що у разі порушення його слід було б судити відповідно до законодавства Китаю.

