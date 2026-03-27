Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
російські танкери обходять Ла-Манш через загрозу затримання у британських водах - Bloomberg

Київ • УНН

Танкери рф змінюють курс на північ від Шотландії через загрозу обшуків та затримань. Обхідний шлях довший на два дні та збільшує маршрут на чверть.

Нафтові танкери, що перевозять російську нафту з Балтики до Азії, дедалі частіше обирають довший маршрут обхідним шляхом на північ від Шотландії, щоб уникнути проходження через Ла-Манш, де вони ризикують бути затриманими. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Танкери, пов’язані з росією, різко змінювали курс у Північному морі після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу заявив, що Сполучене Королівство буде перехоплювати та обшукувати судна "тіньового флоту" у своїх водах.

Найбільш різкий розворот здійснив танкер Deneb, який у четвер перебував біля східного узбережжя Англії та прямував до Ла-Маншу, перш ніж змінити курс, щоб рухатися на північ та обійти вузький водний шлях, свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Танкер Aktros, що перевозив російську нафту з арктичного порту Мурманськ, різко змінив курс біля Бергена у Норвегії, обігнувши Шетландські острови та спустившись уздовж західного узбережжя Великої Британії.

Інші судна, що прямували до Балтики та зазвичай проходили коротший маршрут через Ла-Манш, також помітно змінюють курс на захід.

Обхід північного узбережжя Шотландії подовжує шлях із Балтики до Середземного моря приблизно на два дні, або на 25%, порівняно з більш поширеним маршрутом між Англією та Францією.

Подібні обходи спостерігалися короткий час два роки тому після розширення санкцій Великої Британії проти енергетичної галузі росії, але судна швидко повернулися до маршруту через Ла-Манш, коли стало зрозуміло, що їх малоймовірно зупинять.

Згідно із заявою, опублікованою в середу, останній крок Великої Британії відбувся після того, як британські військові та правоохоронні фахівці пройшли навчання для різних сценаріїв. Серед них – висадка на кораблі, які не здаються, озброєні або використовують високотехнологічні методи уникнення захоплення.

Велика Британія посилює тиск на російський "тіньовий флот" після того, як французький флот минулого тижня захопив третій танкер "тіньового флоту". Судно Denya наразі стоїть на якірній стоянці в порту Фос-сюр-Мер у Середземному морі.

Ольга Розгон

