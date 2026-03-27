російські танкери обходять Ла-Манш через загрозу затримання у британських водах - Bloomberg

Нафтові танкери, що перевозять російську нафту з Балтики до Азії, дедалі частіше обирають довший маршрут обхідним шляхом на північ від Шотландії, щоб уникнути проходження через Ла-Манш, де вони ризикують бути затриманими. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Танкери, пов’язані з росією, різко змінювали курс у Північному морі після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу заявив, що Сполучене Королівство буде перехоплювати та обшукувати судна "тіньового флоту" у своїх водах.

Найбільш різкий розворот здійснив танкер Deneb, який у четвер перебував біля східного узбережжя Англії та прямував до Ла-Маншу, перш ніж змінити курс, щоб рухатися на північ та обійти вузький водний шлях, свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Танкер Aktros, що перевозив російську нафту з арктичного порту Мурманськ, різко змінив курс біля Бергена у Норвегії, обігнувши Шетландські острови та спустившись уздовж західного узбережжя Великої Британії.

Інші судна, що прямували до Балтики та зазвичай проходили коротший маршрут через Ла-Манш, також помітно змінюють курс на захід.

Британія почне силове перехоплення суден російського тіньового флоту

Обхід північного узбережжя Шотландії подовжує шлях із Балтики до Середземного моря приблизно на два дні, або на 25%, порівняно з більш поширеним маршрутом між Англією та Францією.

Подібні обходи спостерігалися короткий час два роки тому після розширення санкцій Великої Британії проти енергетичної галузі росії, але судна швидко повернулися до маршруту через Ла-Манш, коли стало зрозуміло, що їх малоймовірно зупинять.

Згідно із заявою, опублікованою в середу, останній крок Великої Британії відбувся після того, як британські військові та правоохоронні фахівці пройшли навчання для різних сценаріїв. Серед них – висадка на кораблі, які не здаються, озброєні або використовують високотехнологічні методи уникнення захоплення.

Велика Британія посилює тиск на російський "тіньовий флот" після того, як французький флот минулого тижня захопив третій танкер "тіньового флоту". Судно Denya наразі стоїть на якірній стоянці в порту Фос-сюр-Мер у Середземному морі.

Канада запровадила санкції проти ще 100 суден, які входять до “тіньового флоту” рф