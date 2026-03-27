Российские танкеры обходят Ла-Манш из-за угрозы задержания в британских водах - Bloomberg

Нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть из Балтики в Азию, все чаще выбирают более длинный маршрут в обход севера Шотландии, чтобы избежать прохождения через Ла-Манш, где они рискуют быть задержанными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Танкеры, связанные с Россией, резко меняли курс в Северном море после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду заявил, что Соединенное Королевство будет перехватывать и обыскивать суда "теневого флота" в своих водах.

Наиболее резкий разворот совершил танкер Deneb, который в четверг находился у восточного побережья Англии и направлялся в Ла-Манш, прежде чем изменить курс, чтобы двигаться на север и обойти узкий водный путь, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные Bloomberg.

Танкер Aktros, перевозивший российскую нефть из арктического порта Мурманск, резко изменил курс у Бергена в Норвегии, обогнув Шетландские острова и спустившись вдоль западного побережья Великобритании.

Другие суда, направлявшиеся в Балтику и обычно проходившие более короткий маршрут через Ла-Манш, также заметно меняют курс на запад.

Обход северного побережья Шотландии удлиняет путь из Балтики в Средиземное море примерно на два дня, или на 25%, по сравнению с более распространенным маршрутом между Англией и Францией.

Подобные обходы наблюдались короткое время два года назад после расширения санкций Великобритании против энергетической отрасли России, но суда быстро вернулись к маршруту через Ла-Манш, когда стало ясно, что их маловероятно остановят.

Согласно заявлению, опубликованному в среду, последний шаг Великобритании произошел после того, как британские военные и правоохранительные специалисты прошли обучение для различных сценариев. Среди них – высадка на корабли, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичные методы избегания захвата.

Великобритания усиливает давление на российский "теневой флот" после того, как французский флот на прошлой неделе захватил третий танкер "теневого флота". Судно Denya в настоящее время стоит на якорной стоянке в порту Фос-сюр-Мер в Средиземном море.

