Российские танкеры обходят Ла-Манш из-за угрозы задержания в британских водах - Bloomberg

Эксклюзив
13:21 • 13032 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
12:50 • 36930 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 24405 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 41535 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 25442 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 27632 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 46168 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 49163 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 44288 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 36902 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Популярные новости
Как Украина перехватывает тысячи дронов - партнерам из ЕС показали "малую" ПВОVideo27 марта, 11:01 • 11354 просмотра
После обысков у Поплавского появились новые подробности. В Киевском университете культуры разоблачили крупную схему на госсредствахPhoto27 марта, 11:25 • 11121 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 20951 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 14693 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 7136 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto16:52 • 6986 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
12:50 • 36938 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 41543 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 78075 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 94878 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал17:38 • 2292 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 7560 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 14895 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 21154 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 30360 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Отопление
Дипломатка

Российские танкеры обходят Ла-Манш из-за угрозы задержания в британских водах - Bloomberg

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Танкеры РФ меняют курс на север от Шотландии из-за угрозы обысков и задержаний. Обходной путь длиннее на два дня и увеличивает маршрут на четверть.

Нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть из Балтики в Азию, все чаще выбирают более длинный маршрут в обход севера Шотландии, чтобы избежать прохождения через Ла-Манш, где они рискуют быть задержанными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Танкеры, связанные с Россией, резко меняли курс в Северном море после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду заявил, что Соединенное Королевство будет перехватывать и обыскивать суда "теневого флота" в своих водах.

Наиболее резкий разворот совершил танкер Deneb, который в четверг находился у восточного побережья Англии и направлялся в Ла-Манш, прежде чем изменить курс, чтобы двигаться на север и обойти узкий водный путь, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные Bloomberg.

Танкер Aktros, перевозивший российскую нефть из арктического порта Мурманск, резко изменил курс у Бергена в Норвегии, обогнув Шетландские острова и спустившись вдоль западного побережья Великобритании.

Другие суда, направлявшиеся в Балтику и обычно проходившие более короткий маршрут через Ла-Манш, также заметно меняют курс на запад.

Великобритания начнет силовой перехват судов российского теневого флота26.03.26, 06:31 • 4684 просмотра

Обход северного побережья Шотландии удлиняет путь из Балтики в Средиземное море примерно на два дня, или на 25%, по сравнению с более распространенным маршрутом между Англией и Францией.

Подобные обходы наблюдались короткое время два года назад после расширения санкций Великобритании против энергетической отрасли России, но суда быстро вернулись к маршруту через Ла-Манш, когда стало ясно, что их маловероятно остановят.

Согласно заявлению, опубликованному в среду, последний шаг Великобритании произошел после того, как британские военные и правоохранительные специалисты прошли обучение для различных сценариев. Среди них – высадка на корабли, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичные методы избегания захвата.

Великобритания усиливает давление на российский "теневой флот" после того, как французский флот на прошлой неделе захватил третий танкер "теневого флота". Судно Denya в настоящее время стоит на якорной стоянке в порту Фос-сюр-Мер в Средиземном море.

Канада ввела санкции против еще 100 судов, входящих в "теневой флот" рф26.03.26, 22:17 • 6426 просмотров

Ольга Розгон

