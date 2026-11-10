Британия арестовала военнослужащего США, подозреваемого в помощи рф

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В Великобритании по подозрению в содействии российской разведке был арестован высокопоставленный военнослужащий армии США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британскую полицию, передает УНН.

По словам правоохранителей, 41-летнего мужчину задержали во вторник недалеко от города Глостер (западная Англия); в настоящее время он находится под стражей в одном из полицейских участков Лондона.

Его арестовали по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 1 и 3 Закона о национальной безопасности (National Security Act), которые касаются получения или разглашения защищенной информации, а также содействия иностранной разведывательной службе.

В полиции отметили, что речь идет о сотрудничестве с Россией.

Директор ФБР Кэш Патель заявил: "Этот важный арест связан с обвинениями в шпионаже — делом, вызывающим серьезную обеспокоенность у Соединенных Штатов и наших союзников".

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Бригадный генерал Шон Стинчон, командующий контрразведкой армии США, добавил: "Предполагаемые действия этого военнослужащего, которому был доверен доступ к конфиденциальной информации, служат тревожным напоминанием о том, что угрозы со стороны лиц, имеющих доступ к системе изнутри, реальны и постоянны".