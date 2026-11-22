У Димері Київської області триває пошуково-рятувальна операція після російської атаки безпілотником, внаслідок якої частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку. Наразі рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, однак ще 14 мешканців не виходять на зв’язок. Про це 22 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За словами глави держави, рятувальні роботи у Димері тривають від ранку. На місці удару працюють усі необхідні служби, які продовжують розбирати завали та шукати людей.

Від ранку триває пошуково-рятувальна операція у Димері на Київщині. У пʼятиповерхівці частково зруйновано під’їзд через російську атаку дроном. Дякую нашим рятувальникам, які спрацювали швидко: дев’ять людей уже евакуювали та локалізували пожежу. Але, на жаль, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок - повідомив Зеленський.

Президент також зазначив, що внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по житлових будинках у Запоріжжі поранення отримала дитина.

Про ситуацію в Димері повідомив також голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

За тою інформацією, яка стала відома йому, з-під завалів дістали тіло першого загиблого.

У Димері з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло загиблої людини. Щирі співчуття рідним і близьким. Пошуково-рятувальна операція триває - написав він у своєму офіційному Telegram-каналі.

Наразі кількість травмованих у селищі зросла до трьох. Зокрема, у жінки 1972 року народження зафіксували гостру реакцію на стрес.

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Глава держави також навів статистику російських атак за останній тиждень. За його словами, під ударами опинилися 20 регіонів України. Впродовж цього періоду російські війська застосували близько 2700 безпілотників, майже 1460 авіаційних бомб та 165 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що значну частину використаних росією ракет становила балістика, зокрема північнокорейського виробництва. За його словами, москва продовжує допомагати Пхеньяну модернізувати відповідне озброєння для підвищення точності ударів.

Значна частина з них - балістика, зокрема північнокорейська, яку росіяни постійно допомагають Пхеньяну модернізовувати, щоб вона била точніше. На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України. Потрібно посилювати наш захист - наголосив український лідер.

Окремо Зеленський звернув увагу на необхідність прискорення постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема, йдеться про озброєння, яке вже профінансували міжнародні партнери в межах програми PURL.

Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до "петріотів", які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики. Дякую всім, хто із цим допомагає - підсумував Зеленський.

Нагадаємо

російський удар зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки у Вишгородському районі. Наразі на місці інциденту триває пошуково-рятувальна операція.