КНДР закриває дипломатичну місію Швейцарії через місяць після відкриття: до чого тут Україна
Київ • УНН
КНДР оголосила швейцарського дипломата персоною нон грата та дала 48 годин на виїзд. Причиною стали санкції Берна проти табору «Сондовон».
Північна Корея оголосила про закриття дипломатичного представництва Швейцарії у Пхеньяні та висилку його керівника. Причина - запровадження Берном санкцій проти північнокорейського дитячого табору, причетного до незаконного переміщення українських дітей, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
У середу, 25 листопада, Міністерство закордонних справ КНДР викликало керівника швейцарського дипломатичного представництва Сільвена Астьє, якому повідомили про рішення щодо припинення діяльності місії. Дипломата оголосили персоною нон грата та зобов'язали залишити територію країни протягом 48 годин. Швейцарське представництво пропрацювало трохи більше ніж місяць. Його офіційне відкриття відбулося 30 жовтня за участю міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса.
Напередодні сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон звинуватила Швейцарію у ворожих діях та посяганні на суверенітет країни через запровадження санкцій проти міжнародного дитячого табору "Сондовон". За даними Європейського Союзу, розташований у північнокорейському місті Вонсан табір бере участь у переміщенні українських дітей із тимчасово окупованих росією територій, їхній примусовій асиміляції та ідеологічній обробці. Пхеньян натомість називає діяльність табору частиною законної співпраці між КНДР та росією.
У Міністерстві закордонних справ Швейцарії раніше наголошували, що Берн прагне зберегти діалог із Північною Кореєю, однак відновлення дипломатичної присутності не передбачає перегляду санкційної політики.
Доповнення
28 вересня 2026 року Рада ЄС запровадила санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового перевиховання українських дітей. До санкційного списку, зокрема, потрапив північнокорейський табір "Сондовон". На початку листопада до відповідних обмежень приєдналася Швейцарія.
Швейцарія та КНДР встановили дипломатичні відносини у 1974 році. У 2020 році швейцарське представництво у Пхеньяні припинило роботу через пандемію COVID-19, а в жовтні 2026 року відновило діяльність. Про повний розрив дипломатичних відносин між країнами наразі не повідомлялося.
Нагадаємо
Дещо раніше вже Південну Корею запідозрили у зближенні з росією на тлі війни.