КНДР закрывает дипломатическую миссию Швейцарии через месяц после открытия: при чём здесь Украина
Киев • УНН
КНДР объявила швейцарского дипломата персоной нон грата и дала 48 часов на выезд. Причиной стали санкции Берна против лагеря "Сондовон".
Северная Корея объявила о закрытии дипломатического представительства Швейцарии в Пхеньяне и высылке его руководителя. Причина - введение Берном санкций против северокорейского детского лагеря, причастного к незаконному перемещению украинских детей, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
В среду, 25 ноября, Министерство иностранных дел КНДР вызвало руководителя швейцарского дипломатического представительства Сильвена Астье, которому сообщили о решении прекратить деятельность миссии. Дипломата объявили персоной нон грата и обязали покинуть территорию страны в течение 48 часов. Швейцарское представительство проработало немногим более месяца. Его официальное открытие состоялось 30 октября при участии министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса.
Накануне сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обвинила Швейцарию во враждебных действиях и посягательстве на суверенитет страны из-за введения санкций против международного детского лагеря "Сондовон". По данным Европейского союза, расположенный в северокорейском городе Вонсан лагерь участвует в перемещении украинских детей с временно оккупированных россией территорий, их принудительной ассимиляции и идеологической обработке. Пхеньян, в свою очередь, называет деятельность лагеря частью законного сотрудничества между КНДР и Россией.
В Министерстве иностранных дел Швейцарии ранее подчеркивали, что Берн стремится сохранить диалог с Северной Кореей, однако восстановление дипломатического присутствия не предусматривает пересмотра санкционной политики.
Дополнение
28 сентября 2026 года Совет ЕС ввел санкции против 10 физических лиц и 17 организаций, причастных к незаконной депортации и принудительному перевоспитанию украинских детей. В санкционный список, в частности, попал северокорейский лагерь "Сондовон". В начале ноября к соответствующим ограничениям присоединилась Швейцария.
Швейцария и КНДР установили дипломатические отношения в 1974 году. В 2020 году швейцарское представительство в Пхеньяне прекратило работу из-за пандемии COVID-19, а в октябре 2026 года возобновило деятельность. О полном разрыве дипломатических отношений между странами пока не сообщалось.
Напомним
Несколько ранее уже Южную Корею заподозрили в сближении с россией на фоне войны.