Південну Корею запідозрили у зближенні з росією на тлі війни - FT

"Схиляння" Південної Кореї до росії тривожить європейських союзників. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон з захопленням вітав екіпаж контейнеровозу PanStar Acro, який повернувся з арктичного плавання. Високо оцінивши "мужність і почуття відповідальності" екіпажу в "далеких морях", Лі пообіцяв "відповісти непохитними діями та відкрити новий шлях для Республіки Корея".

Європейські дипломати в Сеулі були менш натхненні. Плавання Північним морським шляхом, що пролягає вздовж російського арктичного узбережжя, скорочує час європейських подорожей через Суецький канал на 10 днів, але потребує значної співпраці з боку москви.

Це перше в історії Південної Кореї плавання, яке завершилося цього місяця, стало символом того, що європейські чиновники розглядають як дипломатичне та комерційне зближення Сеула з москвою, навіть попри те, що кремль поглиблює партнерство з Північною Кореєю та продовжує війну проти України, пише видання.

Ці побоювання посилилися після повідомлень цього місяця про те, що в липні та серпні з Південної Кореї до росії було відправлено понад 176 000 тонн палива, переважно дизельного, у тому числі на танкерах, які підпадають під санкції Великої Британії та ЄС, зазначає видання.

Південна Корея відправила рф понад 176 тисяч тонн палива на підсанкційних танкерах - The Guardian

Відносини Сеула з москвою змусили деяких європейських дипломатів засумніватись у тому, що Південна Корея - яку вони вважають "однодумною" демократією із спільними економічними інтересами та інтересами у сфері безпеки - залишається надійним партнером - ідеться у публікації.

"[Південнокорейці] насправді не є "однодумцями", - сказав один європейський дипломат із Сеула. - Їхня позиція така, що війна [в Україні] не триватиме вічно, і вони хочуть якнайшвидше відновити ділові відносини з росією, щойно вона закінчиться".

Деякі спостерігачі кажуть, що ці побоювання посилилися за Лі, який обійняв посаду в червні 2025 року. Мейсон Річі, професор міжнародної політики в Університеті іноземних мов Ханкук у Сеулі, сказав, що південнокорейсько-російські відносини "тихо покращуються" з минулої осені.

У заяві, спрямованій Financial Times, Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило: "Побоювання деяких кіл про те, що Південна Корея надто сильно схиляється до росії, суперечать фактам.

Як відповідальний член міжнародної спільноти, уряд Південної Кореї підтримує та бере участь у глобальних зусиллях, спрямованих на припинення війни в Україні та відновлення миру".

Представник національної безпеки Південної Кореї спростував інформацію про експорт дизельного палива, бензину та авіаційного палива до росії, додавши, що влада розслідує, чи не було задекларовано хибних даних про пункти призначення.

Тим часом, як пише видання, відносини Сеула з Києвом погіршилися після суперечки щодо оприлюдненої минулого місяця інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених з України до Південної Кореї.

Південна Корея допускає розрив дипвідносин з Україною через полонених з КНДР