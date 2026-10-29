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Южную Корею заподозрили в сближении с россией на фоне войны - FT

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Плавание корейского контейнеровоза Северным морским путем обеспокоило европейских дипломатов. Сеул отрицает сближение с москвой и экспорт топлива.

Южную Корею заподозрили в сближении с россией на фоне войны - FT

"Склонение" Южной Кореи к россии тревожит европейских союзников. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён с воодушевлением приветствовал экипаж контейнеровоза PanStar Acro, который вернулся из арктического плавания. Высоко оценив "мужество и чувство ответственности" экипажа в "далёких морях", Ли пообещал "ответить непоколебимыми действиями и открыть новый путь для Республики Корея".

Европейские дипломаты в Сеуле были менее воодушевлены. Плавание Северным морским путём, пролегающим вдоль российского арктического побережья, сокращает время европейских путешествий через Суэцкий канал на 10 дней, но требует значительного сотрудничества со стороны москвы.

Это первое в истории Южной Кореи плавание, завершившееся в этом месяце, стало символом того, что европейские чиновники рассматривают как дипломатическое и коммерческое сближение Сеула с москвой, несмотря на то, что кремль углубляет партнёрство с Северной Кореей и продолжает войну против Украины, пишет издание.

Эти опасения усилились после сообщений в этом месяце о том, что в июле и августе из Южной Кореи в россию было отправлено более 176 000 тонн топлива, преимущественно дизельного, в том числе на танкерах, подпадающих под санкции Великобритании и ЕС, отмечает издание.

Южная Корея отправила рф более 176 тысяч тонн топлива на попавших под санкции танкерах — The Guardian06.10.26, 15:00 • 5598 просмотров

Отношения Сеула с москвой заставили некоторых европейских дипломатов усомниться в том, что Южная Корея — которую они считают "единомышленной" демократией с общими экономическими интересами и интересами в сфере безопасности — остаётся надёжным партнёром

— говорится в публикации.

"[Южнокорейцы] на самом деле не являются "единомышленниками", — сказал один европейский дипломат из Сеула. — Их позиция такова, что война [в Украине] не будет продолжаться вечно, и они хотят как можно скорее восстановить деловые отношения с россией, как только она закончится".

Некоторые наблюдатели говорят, что эти опасения усилились при Ли, который вступил в должность в июне 2025 года. Мейсон Ричи, профессор международной политики в Университете иностранных языков Ханкук в Сеуле, сказал, что южнокорейско-российские отношения "тихо улучшаются" с прошлой осени.

В заявлении, направленном Financial Times, Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило: "Опасения некоторых кругов по поводу того, что Южная Корея слишком сильно склоняется к россии, противоречат фактам.

Как ответственный член международного сообщества, правительство Южной Кореи поддерживает и принимает участие в глобальных усилиях, направленных на прекращение войны в Украине и восстановление мира".

Представитель национальной безопасности Южной Кореи опроверг информацию об экспорте дизельного топлива, бензина и авиационного топлива в россию, добавив, что власти расследуют, не были ли указаны ложные данные о пунктах назначения.

Тем временем, как пишет издание, отношения Сеула с Киевом ухудшились после спора вокруг обнародованной в прошлом месяце информации о передаче двух северокорейских военнопленных из Украины в Южную Корею.

Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за пленных из КНДР28.10.26, 10:08 • 5754 просмотра

Юлия Шрамко

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