Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до подальшого розширення ядерної програми країни, зокрема до посилення уваги до тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє DPA, передає УНН.

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За даними державних медіа КНДР, під час візиту на неназваний ядерний об’єкт Кім закликав оборонну промисловість приділяти особливу увагу застосуванню тактичної ядерної зброї для виконання різних завдань.

Він назвав закріплений у Конституції статус Північної Кореї як ядерної держави "абсолютно недоторканним" і попередив, що будь-яка спроба поставити його під сумнів буде розглядатися як "відкрита декларація війни".

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У серпні міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бак оцінив, що Пхеньян володіє до 120 ядерних боєголовок. Натомість Федерація американських вчених (FAS) оцінює цю цифру приблизно в 60, і цю оцінку також наводить Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

З 2006 року Північна Корея зазнає жорстких санкцій ООН через свої ядерні та ракетні програми.

росія наклала вето на продовження повноважень групи ООН з моніторингу санкцій у 2024 році. Водночас Пхеньян підтримує російську агресію проти України, направляє у рф озброєння, а військові КНДР воюють на боці російської армії проти України.

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин ухвалив рішення про тимчасове призупинення військової допомоги росії на тлі загострення дипломатичних відносин між двома державами.