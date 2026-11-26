Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к дальнейшему расширению ядерной программы страны, в частности к усилению внимания к тактическому ядерному оружию. Об этом сообщает DPA, передает УНН.

Детали

По данным государственных СМИ КНДР, во время визита на неназванный ядерный объект Ким призвал оборонную промышленность уделять особое внимание применению тактического ядерного оружия для выполнения различных задач.

Он назвал закрепленный в Конституции статус Северной Кореи как ядерной державы "абсолютно неприкосновенным" и предупредил, что любая попытка поставить его под сомнение будет рассматриваться как "открытая декларация войны".

Дополнительно

В августе министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак оценил, что Пхеньян обладает до 120 ядерных боеголовок. В свою очередь, Федерация американских ученых (FAS) оценивает это число примерно в 60, и эту оценку также приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

С 2006 года Северная Корея подвергается жестким санкциям ООН из-за своих ядерной и ракетной программ.

hоссия наложила вето на продление полномочий группы ООН по мониторингу санкций в 2024 году. В то же время Пхеньян поддерживает российскую агрессию против Украины, направляет в рф вооружение, а военнослужащие КНДР воюют на стороне российской армии против Украины.

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение о временной приостановке военной помощи России на фоне обострения дипломатических отношений между двумя государствами.