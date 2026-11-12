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G7 збільшить допомогу Україні для проходження зими та готує фінансування на 2027 рік

Київ • УНН

 • 1218 перегляди

Країни G7 збільшать фінансову й матеріальну допомогу Україні на зиму. Міністри також закликали узгодити підтримку на 2027 рік і надалі.

G7 збільшить допомогу Україні для проходження зими та готує фінансування на 2027 рік

Країни G7 вирішили збільшити фінансову й матеріальну допомогу Україні, щоб пройти зиму. Міністри також заявили, що партнерам потрібно узгодити фінансування України на 2027 рік і надалі. Про це йдеться у спільній декларації за результатами зустрічі у Парижі 9 і 10 листопада, передає УНН.

Деталі

Ми ще раз підтвердили нашу непохитну підтримку України та її мужнього народу, які захищають свою територіальну цілісність, суверенітет, свободу та незалежність. Ми висловлюємо повну солідарність з українським населенням, яке щодня страждає від російських атак на житлові будинки, цивільну інфраструктуру та культурну спадщину, а також від зловмисних гібридних дій, спрямованих проти України та інших партнерів. Ми засудили серію російських ударів, спрямованих проти цивільного судноплавства в районі Чорного моря, що має значні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, та підкреслили нашу відданість забезпеченню безпеки ланцюгів постачання продовольства

- йдеться в тексті декларації.

Взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі міністри назвали важливим першим кроком до тривалого миру. Також представники країн-членів "Великої сімки" засудили надання військової допомоги росії з боку Північної Кореї та Ірану, а також постачання Китаєм зброї, військової підготовки та компонентів подвійного призначення, що сприяє продовженню війни.

Спираючись на консенсус, досягнутий нашими лідерами в Евіані, ми обговорили питання посилення тиску на військову економіку росії, зокрема за допомогою санкцій. Ми підтвердили зобов’язання наших лідерів тісно координувати дії щодо санкцій проти росії. Ми ще раз наголосили на нашій рішучості зосередитися на суднах, що плавають під фальшивими прапорами, або суднах без громадянства, а також на структурах, що сприяють їхній діяльності, таких як страхові компанії, нафтотрейдери та посередники, щоб ще більше ускладнити діяльність і стримати використання суден "тіньового флоту", які використовуються для обходу санкцій

- йдеться в тексті декларації.

Також G7 підтвердила підтримку енергетичної безпеки та стійкості України.

Ми привітали зусилля, спрямовані на те, щоб питання ремонту Нового захисного контейнера на Чорнобильській АЕС залишалося одним із пріоритетних на міжнародному рівні, про що свідчить конференція донорів, організована 9 листопада в Парижі Францією, ЄБРР та Україною. Ми також привітали поточні проєкти, що координуються в рамках Талліннського механізму під головуванням Італії, спрямовані на підтримку кіберстійкості цивільного сектору України

 - зазначили вони.

Нагадаємо

Україна на зустрічі голів дипломатії G7 порушила питання мирних зусиль, підтримки, а також санкцій проти рф, у тому числі проти "тіньового флоту".

Євген Устименко

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