G7 увеличит помощь Украине для прохождения зимы и готовит финансирование на 2027 год

Страны G7 решили увеличить финансовую и материальную помощь Украине, чтобы пережить зиму. Министры также заявили, что партнёрам необходимо согласовать финансирование Украины на 2027 год и далее. Об этом говорится в совместной декларации по итогам встречи в Париже 9 и 10 ноября, передаёт УНН.

Мы ещё раз подтвердили нашу непоколебимую поддержку Украины и её мужественного народа, которые защищают свою территориальную целостность, суверенитет, свободу и независимость. Мы выражаем полную солидарность с украинским населением, которое ежедневно страдает от российских атак на жилые дома, гражданскую инфраструктуру и культурное наследие, а также от злонамеренных гибридных действий, направленных против Украины и других партнёров. Мы осудили серию российских ударов, направленных против гражданского судоходства в районе Чёрного моря, что имеет значительные последствия для глобальной продовольственной безопасности, и подчеркнули нашу приверженность обеспечению безопасности цепочек поставок продовольствия

Взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и в Чёрном море министры назвали важным первым шагом к прочному миру. Также представители стран - членов "Большой семёрки" осудили оказание военной помощи россии со стороны Северной Кореи и Ирана, а также поставки Китаем оружия, военной подготовки и компонентов двойного назначения, что способствует продолжению войны.

Опираясь на консенсус, достигнутый нашими лидерами в Эвиане, мы обсудили вопрос усиления давления на военную экономику России, в частности с помощью санкций. Мы подтвердили обязательства наших лидеров тесно координировать действия в отношении санкций против россии. Мы ещё раз подчеркнули нашу решимость сосредоточиться на судах, плавающих под фальшивыми флагами, или судах без гражданства, а также на структурах, содействующих их деятельности, таких как страховые компании, нефтетрейдеры и посредники, чтобы ещё больше осложнить деятельность и сдержать использование судов "теневого флота", которые используются для обхода санкций

Также G7 подтвердила поддержку энергетической безопасности и устойчивости Украины.

Мы приветствовали усилия, направленные на то, чтобы вопрос ремонта Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС оставался одним из приоритетных на международном уровне, о чём свидетельствует донорская конференция, организованная 9 ноября в Париже Францией, ЕБРР и Украиной. Мы также приветствовали текущие проекты, координируемые в рамках Таллиннского механизма под председательством Италии, направленные на поддержку киберустойчивости гражданского сектора Украины