Сибіга у Парижі зустрінеться з главою МЗС Південної Кореї для нормалізації відносин - джерело
Київ • УНН
Андрій Сибіга проведе в Парижі переговори з Чо Хьоном для нормалізації відносин. Київ і Сеул розійшлися в трактуванні конфіденційності.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Парижі проведе особисту зустріч із главою МЗС Республіки Корея Чо Хьоном для нормалізації відносин. Про це УНН повідомило дипломатичне джерело.
У Парижі буде особиста зустріч Сибіги з міністром закордонних справ Республіки Корея - з метою нормалізації відносин і двостороннього діалогу
Південна Корея допускає розрив дипвідносин з Україною через полонених з КНДР28.10.26, 10:08 • 6136 переглядiв
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Південна Корея 8 жовтня оголосила, що відкликала свого посла після того, як Президент Володимир Зеленський заявив Генеральній Асамблеї ООН, що Україна передала двох полонених північнокорейських солдатів Південній Кореї.
Сеул стверджує, що розкриття інформації нібито порушило домовленість про збереження конфіденційності передачі, щоб захистити солдатів та їхні родини у КНДР.
Сеул повідомив Україну про свою позицію кількома каналами, але не отримав достатньої відповіді від Києва, повідомив 20 жовтня речник МЗС країни Пак Ду Сун.
Після взаємодії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у коментарі ЗМІ, що Київ вважає це питання закритим. Він пояснив суперечку різними тлумаченнями домовленостей про конфіденційність, заявивши, що Україна виконала всі свої зобов’язання.