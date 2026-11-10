Сибига в Париже встретится с главой МИД Южной Кореи для нормализации отношений — источник

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Министр иностранных дел Андрей Сибига в Париже проведет личную встречу с главой МИД Республики Корея Чо Хёном для нормализации отношений. Об этом УНН сообщил дипломатический источник.

В Париже состоится личная встреча Сибиги с министром иностранных дел Республики Корея — с целью нормализации отношений и двустороннего диалога — сообщил собеседник УНН.

Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за пленных из КНДР

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Южная Корея 8 октября объявила, что отозвала своего посла после того, как Президент Владимир Зеленский заявил Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала двух пленных северокорейских солдат Южной Корее.

Сеул утверждает, что раскрытие информации якобы нарушило договоренность о сохранении конфиденциальности передачи, чтобы защитить солдат и их семьи в КНДР.

Сеул сообщил Украине о своей позиции по нескольким каналам, но не получил достаточного ответа от Киева, сообщил 20 октября представитель МИД страны Пак Ду Сун.

После взаимодействия министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии СМИ, что Киев считает этот вопрос закрытым. Он объяснил спор разными толкованиями договоренностей о конфиденциальности, заявив, что Украина выполнила все свои обязательства.