Британські кіберсили діють проти чотирьох держав, які Лондон вважає загрозою для своєї безпеки. Про це повідомив командувач Командування кібернетичних і спеціальних операцій британських збройних сил генерал сер Роб Магован в інтерв'ю Sky News, пише УНН.

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За його словами, кіберзагроза для країни є "значною", а британські кіберсили готові відповідати на дії противників власними операціями.

росія, Китай, Іран і Північна Корея становлять загрозу нашому способу життя та проводять операції в кіберпросторі. Вони мають чітко розуміти, що за такі дії доведеться платити - заявив Магован.

Він також повідомив, що Національні кіберсили Великої Британії працюють не лише проти державних загроз, а й проти організованої злочинності та кіберзлочинців. За словами генерала, їхні операції спрямовані, зокрема, проти тих, хто завдає шкоди дітям в інтернеті.

Національні кіберсили створили у 2020 році. До структури входять представники Міністерства оборони, розвідувальної служби MI6, Центру урядового зв'язку (GCHQ) та Лабораторії оборонної науки й технологій. Її основна діяльність засекречена.

Магован пояснив, що британські фахівці мають можливість досліджувати комп'ютерні мережі противника та здійснювати вплив безпосередньо всередині них.

Коментуючи відносини з росією, Іраном і Китаєм, генерал зазначив, що Велика Британія формально не перебуває з цими країнами у стані війни, однак ситуацію не можна назвати мирною.

Я б не сказав, що ми перебуваємо у стані війни, але ми також не перебуваємо у стані миру. Ми перебуваємо в гібридній зоні, у так званій сірій зоні, нижче порогу відкритого конфлікту. Але не повинно бути жодних сумнівів: загроза є значною, і ми бачимо її прояви щодня - наголосив він.

За даними Національного центру кібербезпеки Великої Британії, протягом останнього року в країні зареєстрували 1831 повідомлення про кібератаки. 80 із них становили загрозу національного значення.

Серед нещодавніх інцидентів — кібератаки на холодильне обладнання супермаркетів у Франції та інших країнах Європи, а також масштабна кібератака на британського автовиробника Jaguar Land Rover минулого року.

Магован заявив, що британські кіберсили досягають успіхів у наступальних операціях, однак не може розкривати подробиці через секретність їхньої діяльності.

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