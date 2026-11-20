Британские киберсилы действуют против четырех государств, которые Лондон считает угрозой для своей безопасности. Об этом сообщил командующий Командованием кибернетических и специальных операций британских вооруженных сил генерал сэр Роб Магован в интервью Sky News, пишет УНН.

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По его словам, киберугроза для страны является "значительной", а британские киберсилы готовы отвечать на действия противников собственными операциями.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют угрозу нашему образу жизни и проводят операции в киберпространстве. Они должны четко понимать, что за такие действия придется платить - заявил Магован.

Он также сообщил, что Национальные киберсилы Великобритании работают не только против государственных угроз, но и против организованной преступности и киберпреступников. По словам генерала, их операции направлены, в частности, против тех, кто причиняет вред детям в интернете.

Национальные киберсилы создали в 2020 году. В структуру входят представители Министерства обороны, разведывательной службы MI6, Центра правительственной связи (GCHQ) и Лаборатории оборонной науки и технологий. Ее основная деятельность засекречена.

Магован объяснил, что британские специалисты имеют возможность исследовать компьютерные сети противника и осуществлять воздействие непосредственно внутри них.

Комментируя отношения с Россией, Ираном и Китаем, генерал отметил, что Великобритания формально не находится с этими странами в состоянии войны, однако ситуацию нельзя назвать мирной.

Я бы не сказал, что мы находимся в состоянии войны, но мы также не находимся в состоянии мира. Мы пребываем в гибридной зоне, в так называемой серой зоне, ниже порога открытого конфликта. Но не должно быть никаких сомнений: угроза является значительной, и мы видим ее проявления ежедневно - подчеркнул он.

По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании, в течение последнего года в стране зарегистрировали 1831 сообщение о кибератаках. 80 из них представляли угрозу национального значения.

Среди недавних инцидентов — кибератаки на холодильное оборудование супермаркетов во Франции и других странах Европы, а также масштабная кибератака на британского автопроизводителя Jaguar Land Rover в прошлом году.

Магован заявил, что британские киберсилы добиваются успехов в наступательных операциях, однако не может раскрывать подробности из-за секретности их деятельности.

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