Хакеры атаковали Еврокомиссию с помощью искусственного интеллекта — под угрозой оказались данные сотрудников
Киев • УНН
Еврокомиссия подверглась атаке с использованием ARTEX, которая нарушила работу внутренних систем на десять дней. Доступ к данным еще расследуют.
Европейская комиссия подверглась масштабной кибератаке с применением инструментов искусственного интеллекта. Злоумышленники могли получить доступ к персональным данным сотрудников, а работа ряда внутренних систем учреждения была нарушена в течение десяти дней. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
В начале ноября европейская служба кибербезопасности CERT-EU обнаружила, что неизвестные хакеры использовали ARTEX — общедоступный инструмент на основе ИИ, предназначенный для поиска уязвимостей в информационных системах.
После обнаружения атаки Еврокомиссия временно отключила несколько внутренних приложений. В частности, перебои возникли в кадровой системе Sysper, через которую сотрудники получают расчетные листки и оформляют отпуска.
Проблемы также затронули платформу возмещения медицинских расходов MyPMO и переводческие службы. Последний зафиксированный сбой произошел 18 ноября.
Удалось ли хакерам украсть данные
Представитель Еврокомиссии Томас Ренье подтвердил кибератаку и сообщил, что учреждение приняло необходимые меры безопасности.
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Большинство пострадавших систем уже восстановили, однако расследование продолжается. Специалисты до сих пор устанавливают, получили ли злоумышленники доступ к персональной информации сотрудников.
По словам одного из европейских чиновников, основную часть атаки удалось локализовать, однако полный масштаб возможного ущерба остается неизвестным.
Из-за инцидента в начале ноября Еврокомиссия даже созвала экстренное заседание руководящего органа. Несмотря на технические проблемы, зарплаты сотрудникам выплатили вовремя.
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